Sono anziani

Non avrebbero avuto alcuna paura del Covid19 e così, dalla loro città, in Germania, sarebbero saliti a bordo di un camper per un giro turistico in Italia. Avrebbero scelto come la Sicilia per il loro tour fino ad arrivare a Siracusa dove sono stati bloccati dagli agenti di polizia che hanno sanzionato la coppia di anziani.

Sono stati multati per aver violato le disposizioni previste dal Governo che limita gli spostamenti allo scopo di ridurre il rischio contagio da Covid19 e quando sono stati sentiti dagli inquirenti avrebbero saputo dire poco o nulla. A quanto pare, la coppia tedesca era da qualche settimana in Italia, prima del decreto del Presidenza del Consiglio, ma sarebbero riusciti, in tutto questo tempo, ad evitare i controlli, insomma la fortuna avrebbe avuto un ruolo importante.

Secondo una fonte investigativa, la coppia sarebbe stata avvistata a Punta Secca per vedere da vicino non solo la casa del commissario Montalbano, serie televisiva per cui i turisti tedeschi stravedono, ma anche i luoghi in cui sono state girate le puntate ispirate ai racconti di Andrea Camilleri. Conclusa la tappa nel Ragusano, avrebbero pensato di fare un salto a Siracusa per ammirare non solo le coste ma i tesori custoditi nel centro storico di Ortigia. Ma poco dopo essere entrati in città, nella zona sud, in prossimità di via Elorina, a due passi dal mercato ortofrutticolo, sono stati fermati da una Volante. Poco dopo la sanzione, si sono messi a bordo del loro camper per tornare in Germania. La loro storia ricorda, ma con aspetti molto diversi, quella dei turisti francesi in giro in Sicilia con una Renault 4.