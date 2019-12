Un incendio, scoppiato questa notte, ha danneggiato un immobile ricavato nel cortile delle Api, nel rione della Graziella, ad Ortigia, il centro storico di Siracusa.

Si tratta di un un appartamento che risulta di proprietà del Comune di Siracusa ma del tutto abbandonato, come accertato dagli agenti delle Volanti di Siracusa, intervenuti dopo una richiesta di soccorso arrivata alla sala operativa della Questura. I vigili del fuoco hanno spento il rogo ma non sono chiare per il momento le modalità.

Non è escluso che qualche senzatetto, lasciando acceso un mozzicone di sigaretta, possa aver scatenato il rogo ma, allo stesso modo, gli inquirenti prendono in considerazione l’ipotesi di un atto vandalico da parte di ragazzini che, appiccando l’incendio, avrebbero voluto scacciare la noia.

Sono stati i residenti della zona ad avvertire polizia e pompieri delle fiamme, del resto lì vicino ci sono divere abitazioni private, alcune delle quali trasformate in case vacanze.