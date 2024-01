la proprietaria è stata interrogata



C’è un solo ferito a seguito dell’incendio scoppiato stamane in via Resalibera, in Ortigia, nel centro storico di Siracusa. La vittima è una donna, proprietaria dell’appartamento da cui si è scatenato il rogo che ha coinvolto l’intera palazzina e minacciato gli stabili vicini.

Proprietaria sentita

E’ stata sentita dalle forze dell’ordine per provare a ricostruire quanto accaduto ma non si esclude che all’origine possa esserci un corto circuito di qualche elettrodomestico usato dalla donna, forse azionato per combattere il freddo della serata di ieri. In ogni caso, da parte dei vigili del fuoco, sono in corso gli accertamenti per valutare l’agibilità dell’immobile.

Intervento della Polizia municipale

“L’immediato intervento delle pattuglie della Polizia municipale ha impedito che le conseguenze di un incendio scoppiato stamattina in via Resalibera, in Ortigia, fossero molto pesanti” fanno sapere dal Comune di Siracusa per testimoniare il lavoro svolto dai vigili urbani in quei momenti concitati.

La ricostruzione

​Gli agenti, stando a quanto ricostruito dall’amministrazione comunale di Siracusa, sono entrati in azione poco dopo le 8 e hanno provveduto a isolare la zona così da consentire l’intervento dei vigili del fuoco. L’allarme è scattato quando una colonna di denso fumo nero, proveniente da un’abitazione, è stata notata sopra Ortigia. Prontamente è scattato il protocollo di isolamento della zona mentre venivano avvertiti i vigili del fuoco che sono giunti nel giro di pochi muniti.