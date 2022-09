nuovo episodio nel petrolchimico

Nuovo incidente sul lavoro nel Petrolchimico di Siracusa. Un incendio è scoppiato nell’area dell’impianto 100 della Lukoil, nella zona industriale, causando il ferimento di due operai. Le vittime sono lavoratori di una azienda metalmeccanica che svolge lavori di manutenzione nello stabilimento.

Feriti 2 lavoratori

Uno di due ha rimediato delle ustioni al viso, l’altro ha subito una contusione al ginocchio. La denuncia è delle segreterie provinciali di Fiom, Fim Cisl e Uilm, che hanno proclamato nella giornata di domani lo sciopero dei lavoratori metalmeccanici. “Troppo spesso questi eventi mostrano l’inadeguatezza dei sistemi di prevenzione e delle misure necessarie per garantire l’incolumità e la sicurezza dei lavoratori” dicono i sindacati.

Catena di incidenti

In Italia ogni 15 secondi 153 lavoratori subiscono un infortunio, che – dicono i sindacati – non è mai la conseguenza di fatalità ma di mancanza di rispetto, da parte delle imprese, delle procedure e delle regole di sicurezza. La rabbia e la paura per il crescere della frequenza con cui si stanno verificando questi eventi ci spinge ad alzare, ancora di più, il livello della mobilitazione contro quello che è diventata una vera emergenza sicurezza che oggi ha coinvolto”-