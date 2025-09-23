L’inchiesta della Procura di Siracusa sulle collette degli ex assessori comunali di Avola finite nel forziere del gruppo politico riconducibile all’ex sindaco di Avola Luca Cannata, ora deputato nazionale di FdI e vicepresidente della Commissione Bilancio, è sfociata, come scrive il quotidiano La Sicilia con l’iscrizione nel registro degli indagati dello stesso parlamentare e di altre 5 persone.

Le accuse

Le accuse sono di appropriazione indebita e falsità ideologica ma lo stesso fascicolo non è certamente nuovo, risalente a qualche anno fa dopo le denunce di un ex assessore Antonio Orlando, rilanciate nei mesi scorsi da due ex cannatiani, l’ex assessore Luciano Bellomo e l’ex presidente del Consiglio comunale, Fabio Iacono, transitati come Orlando a Forza Italia. Secondo quanto riferito dagli ex amministratori di Avola, l’allora sindaco Cannata, tra il 2017 ed il 2022, avrebbe chiesto di versare parte delle indennità, tra i 250 euro ed i 500 euro.

La difesa di Cannata

Il parlamentare nazionale di FdI ha sempre negato le accuse di finanziamento illecito, parlando, invece, di un contributo volontario da parte dei suoi assessori per le attività del suo gruppo politico, dall’organizzazione delle manifestazioni alle cene, dall’affitto dei locali all’acquisto di defibrillatori. Anzi, lo stesso Cannata ha riferito che si trattava di un’operazione politica per screditarlo.

Donzelli, “anche io a Firenze chiedo contributi per il partito”

Nel momento più caldo della bufera mediatica su Cannata, al fianco dell’ex sindaco di Avola era sceso il parlamentare nazionale, Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo del partito che, in occasione di un incontro politico tenuto a Enna, si era espresso così: “A Firenze e chiedo ai consiglieri comunali e consiglieri e agli amministratori di dare un contributo per l’attività di partito”.