E’ ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania una donna di 75 anni vittima di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in contrada Spinagallo, a Cassibile, a sud di Siracusa.

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, carabinieri e polizia municipale, la vittima era alla guida di una macchina, una Volkswagen quando, per cause da accertare, è finita contro un camion, il cui conducente non ha potuto evitare l’impatto.

Condizioni gravi

Si è compreso subito che le condizioni della donna era abbastanza gravi, per cui si è deciso di far arrivare sul posto l’elisoccorso che ha provveduto al trasferimento della ferita al Cannizzaro dove è stata sottoposta all’intervento dei medici. Che preferiscono non sbilanciarsi sulle capacità di recupero della donna: a Catania, nel corso del pomeriggio, si sono recati i familiari poco dopo aver saputo la notizia dell’incidente.

Un altro incidente nel Siracusano

La settimana scorsa, ma a Lentini, a nord della provincia di Siracusa, a perdere la vita, in conseguenza di un incidente stradale è stato un 13enne, deceduto al Cannizzaro di Catania per via delle ferite riportate dall’impatto tra la sua bicicletta ed una macchina. I genitori hanno consentito l’espianto degli organi per salvare altre vite.

“In coincidenza con il Venerdì Santo – commenta Giorgio Battaglia, coordinatore regionale del CRT Sicilia – ringrazio questi meravigliosi genitori per la loro generosità e per il loro amore verso il prossimo. Riprendendo le parole di Papa Francesco, il significato della donazione per il donatore, per il ricevente, per la società, non si esaurisce nella sua “utilità”, trattandosi di esperienze profondamente umane e cariche di amore e di altruismo”.