Un incidente stradale tra due, tra cui una alimentata con Gpl, si è verificato sull’autostrada Siracusa-Catania, all’altezza dello svincolo di Lentini.

Uno dei mezzi alimentato con Gpl

I Vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza il mezzo a gas al fine di scongiurare un’esplosione. Per questo motivo, il traffico è in tilt, come disposto dalla Polizia stradale, che sta indagando sulle cause dell’incidente, tutti i veicoli transitanti in quella porzione sono costretti ad uscire allo svincolo di Lentini. “Sul posto è presente anche personale di Anas per il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile” fanno sapere dall’Anas.

Furgone si ribalta a Siracusa

E’ di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto tra Floridia e Belvedere, a nord di Siracusa. Un furgone secondo una prima ricostruzione, si è ribaltato dopo che il conducente ha perso il controllo.

Soccorso dei pompieri

Le vittime soccorse dai Vigili del fuoco sono state trasportate con l’ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I ma i medici non si sbilanciano sulle loro condizioni. Le indagini sono condotte dalla Polizia municipale di Siracusa che ha compiuto i rilievi sul tratto teatro dell’incidente, presumibilmente causato dalla velocità o dalla distrazione.

L’incidente mortale in autostrada

Nella notte tra domenica e lunedì scorsa, si è verificato un incidente mortale sull’autostrada Siracusa-Gela, nel tratto in prossimità dello svincolo di Cassibile. Il conducente della macchina, una Nissan Micra, con a bordo 3 persone, ha perso il controllo del mezzo finendo sul guard-rail.

Muore il conducente

A perdere la vita è stato Badr Elmahi, 27 anni, residente a Rosolini, che era alla guida del veicolo mentre gli altri occupanti sono rimasti feriti e condotti in ospedale per accertamenti. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente a cui sono al lavoro gli agenti della Polizia stradale di Siracusa.