sulla siracusa-catania

Un incidente stradale si è verificato sull’autostrada Siracusa-Catania, nel tratto in prossimità dello svincolo di Augusta. Un furgone, per cause al vaglio della Polizia stradale, si è ribaltato: le due persone che erano a bordo, un 70enne ed un 40enne, sono rimasti feriti ed è stato necessario il ricorso alle cure dei medici.





Le ambulanze per soccorso alle vittime

Sul posto sono arrivate le ambulanze per il trasporto dei feriti al Pronto soccorso: dalle prime informazioni hanno rimediato delle lesioni ma non se ne conosce al momento l’entità.

Carico di olive sulla strada

Il mezzo, un Iveco, ha perso tutto il carico di olive che trasportava finito interamente sull’asfalto e questo ha creato dei problemi alla circolazione. Lunghissime le code di veicoli per via dell’incidente e della presenza delle olive sul tratto di strada.

Incidente mortale a Lentini

Nella giornata di ieri, un uomo di 27 anni, Ciro Amenta è deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto tra via Mercadante e via Macello, a Lentini, nel Siracusano.

L’impatto tra auto e moto

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale, il giovane, che era in sella ad uno moto, ha avuto un impatto, per cause da accertare contro una macchina. Il suo cuore non ha retto, troppo gravi le lesioni riportate per via dell’impatto contro la macchina, una Renault Scenic.

Inchiesta per omicidio stradale

Difficile, per il momento, stabilire di chi siano le responsabilità, di certo la Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale. I mezzi sono stati posti sotto sequestro dagli inquirenti che contano di avere altri dettagli sull’incidente grazie alle testimonianze ed alle telecamere di sorveglianza della zona. Gli investigatori stanno anche cercando di appurare se il 27enne indossasse il casco.

Un altro motociclista morto

Il mese scorso a Carlentini si è verificato un incidente mortale in cui ha perso la vita un commerciante di 42 anni Dario Greco L’uomo, titolare di una paninoteca ambulante, era in sella alla sua moto e, per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine, ha avuto un impatto con una macchina.