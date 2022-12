tragedia sfiorata sulla siracusa-gela

Tragedia sfiorata sull’autostrada Siracusa-Gela, all’altezza dello svincolo di Cassibile, con una macchina, una Bmw X1, che si è schiantata contro il guard-rail. Il conducente è stato soccorso dalla Polizia stradale, arrivata sul posto dopo alcune richieste di soccorso da parte di altri automobilisti in transito ma è uscito illeso dall’incidente, avvenuto nella tarda serata di ieri.

Conducente ubriaco

Dalle verifiche compiute dalle forze dell’ordine, si è scoperto che l’uomo era ubriaco, avendo superato del doppio la soglia prevista dalla legge. Avrebbe passato la serata fuori, in compagnia di altre persone e tra una chiacchiera ed un’altra avrebbe assunto alcool ma in modo esagerato.

Auto contro le protezioni

Nonostante non fosse sobrio, si è messo lo stesso al volante della sua potente auto ma durante la guida ha perso il controllo del mezzo, è probabile che andasse troppo veloce, per cui è bastato poco per finire contro le protezioni, che sono state danneggiate.

Incidente a Palermo

Boato e paura a Palermo, in via Malaspina, con un’auto che si è ribaltata dopo aver impattato con un mezzo posteggiato. E’ successo intorno alle 2, il conducente è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Sul posto un’ambulanza, i vigili del fuoco e la sezione infortunistica della polizia municipale.

La dinamica

Stando ai primi accertamenti, il conducente di un’Audi all’improvviso avrebbe perso il controllo del mezzo. Ha prima impattato su un altro veicolo posteggiato con la parte anteriore, e poi su altri due mezzi. L’auto a quel punto si è ribaltata su un fianco in mezzo alla carreggiata. E’ stato necessario l’intervento dei pompieri per aiutare il conducente della macchina ad uscire fuori dall’abitacolo.

Grave incidente nel Trapanese

Un incidente è avvenuto nel Trapanese. Un 18enne è in prognosi riservata. Il ragazzo era in sella ad una moto che si è andata a scontrare con un’auto in viale Europa, una delle arterie principali di Alcamo. Il giovane è stato letteralmente sbalzato dal sellino ed ha battuto violentemente lo sterno sull’asfalto. E’ stato trasferito d’urgenza all’ospedale Villa Sofia di Palermo dove è tenuto in osservazione.