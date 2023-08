sulla siracusa-catania

Un incidente stradale si è verificato in mattinata nel tratto di Cava Sorciaro dell’autostrada Siracusa-Catania. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia stradale di Lentini, un camion, che trasportava piante e fiori, si è ribaltato dopo uno scontro con una macchina, una Peugeot in cui c’erano tre turisti francesi.

Di fatto, la carreggiata è stata invasa dal carico del camion, per cui si sono creati dei forti rallentamenti anche perché i soccorritori hanno provveduto non solo a prestare le cure al conducente del mezzo pesante ma anche a rimuovere le piante. Le condizioni delle persone che hanno avuto l’incidente non dovrebbero essere gravi.