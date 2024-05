impatto avvenuto tra noto e pachino

E’ deceduto nelle ore scorso un uomo di 76 anni, di Pachino, rimasto coinvolto in un incidente avvenuto sulla Provinciale 19, tra Pachino e Noto, nel Siracusano, tra una Ape car, condotta dalla vittima, ed un’Audi.

Trasferito in ospedale

Un impatto molto violento, sul quale sono ancora al lavoro le forze dell’ordine, al punto che si rese necessario il trasferimento del pensionato all’ospedale Di Maria di Avola. Le sue condizioni erano gravi, i familiari, però, contavano e speravano in un recupero dell’uomo ma le sue condizioni sono precipitate nelle ultime ore, fino a quando il suo cuore ha cessato di battere.

L’inchiesta della Procura

Come è prassi in questi casi, ci sarà una inchiesta per omicidio stradale, che dovrà fare luce sulle responsabilità in questo drammatico incidente.

Incidente mortale sulla 114

Qualche giorno prima dello scontro sulla Sp19 c’era stato un drammatico incidente stradale avvenuto sulla statale 114 tra Melilli ed Augusta. La vittima, un 68enne, era in auto insieme al figlio di 20 anni, quando, per cause al vaglio degli inquirenti, ha prima sfondato il guard rail per poi finire in una scarpata, facendo un volo di qualche metro.

Decesso in ospedale

Il 68enne è deceduto all’ospedale di Catania dove era stato trasportato: le sue condizioni erano troppo gravi per consentirgli di rimanere in vita mentre il figlio, 20 anni, si trova ricoverato all’ospedale Umberto I di Siracusa. La distrazione e l’alta velocità potrebbero avere avuto un ruolo importante in questo incidente, non è da escludere, almeno in questa fase, che il conducente sia stato costretto ad una brusca manovra, magari per evitare un ostacolo: lo scopriranno gli inquirenti al termine degli accertamenti.

Morto a Rosolini

Nello stesso mese di aprile è morto un uomo di 63 anni vittima di un incidente sulla Rosolini-Pachino, nel Siracusano. Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri e della Polizia municipale di Rosolini la vittima, di origine tunisina, era in sella alla sua bicicletta quando è stato investito da una macchina, una Porche, alla cui guida c’era un giovane residente a Rosolini. L’impatto non ha dato scampo alla vittima, che viveva ad Ispica, nel Ragusano, morta nel volgere di pochi minuti.