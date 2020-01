Una donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale, all’Umberto I di Siracusa, dopo uno spettacolare incidente stradale avvenuto intorno alle 21 in viale Paolo Orsi, all’ingresso della città.

Sono stati i vigili del fuoco ad estrarre la vittima dall’abitacolo e consentire ai medici del 118 di intervenire. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia municipale di Siracusa, ci sarebbe stata una carambola di auto, difficile per il momento da spiegare. Le indagini dei vigili urbani sono orientate a verificare l’origine dell’incidente, forse causato da una manovra azzardata ma è ancora presto per una valutazione definitiva. Non ci sarebbero altre persone ferite in modo serio o meglio tale da giustificare il ricorso ai medici del pronto soccorso.

Sono stati alcuni automobilisti in transito in viale Paolo Orsi, al centro di altri incidenti stradali, a prestare le prime cure alla vittima, che era sotto choc e dolorante.

Gli agenti della Polizia municipale, nel corso della serata, hanno completato i rilievi e ci sono stati rallentamenti alla circolazione. Nel pomeriggio, nel Siracusano si è registrato un altro brutto incidente sull’autostrada Siracusa-Catania con una diciassettenne ed un bimbo di 4 anni finiti in ospedale.