Un incidente sul lavoro si è verificato stamane a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano. La vittima è un operaio di 50 anni, originario del Catanese, che è stato soccorso e trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Le indagini

Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia di Siracusa che stanno provando a ricostruire la dinamica dell’incidente e dalle prime informazioni sembra che il 50enne sia precipitato da una impalcatura, presumibilmente al servizio di alcuni pescherecci.

I primi soccorsi

E’ stato soccorso da altri operai che hanno prestato all’uomo le prime cure ma, per via delle sue condizioni, si è reso necessario il suo trasferimento in ospedale.

La catena di incidenti

Nei giorni scorsi si sono registrati altri gravi incidenti sul lavoro, come quello avvenuto ad Augusta all’interno della raffineria Sonatrach dove la sera dell’ 11 aprile, è esploso un forno ustionando in modo grave due operai. Le cause anche di questo incidente dovranno essere accertate.

Morto a Trapani

Di recente, un operaio originario della provincia di Palermo è morto schiacciato da una porta blindata durante le fase di montaggio della stessa porta. L’uomo stava trasportando il pesantissimo manufatto per conto di una impresa di infissi con sede a Carini nel palermitano ma Pietro Zito, 35 anni, era originario di Montelepre, altro centro della provincia di Palermo anche se da tempo residente proprio a Cinisi dove abitava con la moglie e lavorava.

L’incidente si è verificato a Trapani, dove Zito stava effettuando la consegna della porta blindata. Giunto sul luogo dove doveva essere scaricato l’infisso, per proseguire con il montaggio, qualcosa è andato storto. Durante le fasi di scaricamento la porta si è ribaltata ed è caduta addosso al malcapitato. Zito è rimasto schiacciato. Immediati i soccorsi. Il trentacinquenne è stato liberato dal peso dagli stessi colleghi mentre si attendeva l’arrivo dell’ambulanza che lo ha soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.