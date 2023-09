Aveva 31 anni, era originario di Floridia

Un giovane chef siciliano ha perso la vita in un incidente stradale a San Giustino Valdarno, in provincia di Arezzo, in Toscana.

Giuseppe Martin Iannello aveva 31 anni ed era originario di Floridia, nella Valle dell’Anapo. Da alcuni anni si era trasferito in Toscana per la sua professione: lavorava all’Osteria del Borro, un ristorante gourmet. Era pasticciere e si occupava dei piatti che chiudono pranzi e cene.

La tragedia

Il giovane era uscito per un giro in moto con un amico. Tuttavia, non hanno fatto ritorno. La fidanzata di uno dei due ha così lanciato l’allarme e sono partite le ricerche.

Moto fuori strada, da chiarire le cause

Il mezzo su cui viaggiavano è andato fuori strada per cause ancora da accertare ed è finito contro un vigneto. Un impatto violentissimo che ha provocato un volo di diversi metri per entrambi i passeggeri: il 31enne è stato trovato senza vita, gravemente ferito e sotto choc il suo amico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri assieme ai vigili del fuoco. I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi. Non è chiaro cosa abbia provocato l’incidente, ma non risulterebbero altri mezzi coinvolti.

Le moto e i caschi sono sotto sequestro: a disposizione delle autorità per ulteriori accertamenti qualora ce ne fosse bisogno. I punti oscuri su questa vicenda sono tanti. Di certo purtroppo, c’è il fatto che un giovane ha perso la vita. Le indagini al momento stanno battendo tutte le piste.

La salma sarà riconsegnata ai familiari

Nella tarda mattinata odierna l’autorità giudiziaria ha dato il nulla osta: la salma potrà essere riconsegnata ai familiari che potranno così pensare all’ultimo saluto. Il magistrato non ha ritenuto necessario disporre ulteriori accertamenti sul corpo: le cause della morte sarebbero dunque tutte da ricondurre ai traumi riportati nell’incidente.

Il ricordo dei datori di lavoro

Nelle scorse ore il ristorante nel quale il cuoco lavorava ha pubblicato un video sui social in cui Iannello prepara un piatto delizioso: “Ciao Martin”, si legge. I titolari e i colleghi hanno anche manifestato il proprio cordoglio con vari messaggi: “L’azienda si stringe alla famiglia, è una notizia straziante”.