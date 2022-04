parla il sindaco dopo l'incendio di ieri notte

“Se l’episodio avvenuto questa notte dovesse essere un tentativo di intimidazione o provocazione lo respingiamo con fermezza, chi pensa di intimidirci o farci paura si sbaglia”.

Lo afferma il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, in merito all’incendio che nella tarda serata di ieri ha divorato un deposito di uno stabilimento balneare di proprietà della famiglia dell’assessore alle Politiche sociali, Diego Giarratana.

Appello alla comunità

Il sindaco si è anche rivolto alla comunità di Priolo per trovare i responsabili dell’avvertimento. “Chiedo ai cittadini, se avessero qualche sospetto o segnalazione da fare in merito a quanto sta accadendo in paese, di rivolgersi alle forze dell’ordine, ai vigili urbani, di chiamare anche me. Stiamo facendo tutto quanto è nelle nostre possibilità, predisponendo servizi aggiuntivi” dice il sindaco Pippo Gianni.

L’allarme furti

Nei giorni scorsi, lo stesso sindaco ha lanciato un allarme, quello dei furti al punto da chiedere l’intervento del prefetto di Siracusa.

“Negli ultimi tempi si sono verificati furti di mezzi, furti e scassi nelle abitazioni, anche in presenza di persone in casa, spesso anziane. Non mi aspettavo questa escalation criminale” dice Gianni.

Le assunzioni alla Polizia municipale

Il sindaco ha anche annunciato delle misure in attesa del concorso per rimpolpare il corpo della Polizia municipale.

“In attesa dei nuovi vigili, che saranno assunti a breve tramite concorso, ho chiesto al dirigente della Polizia locale di assumere qualche società di metronotte per essere coadiuvati nelle attività di controllo e vigilanza” dice il capo dell’amministrazione di Priolo.

Le telecamere

Infine, il primo cittadino ha assicurato che sarà potenziato il servizio di videosorveglianza.

“In tutto il paese è stato installato il sistema di videosorveglianza; mancano solo 2/3 zone che sono in via di completamento, 5 varchi sono già operativi, l’ingresso e l’uscita dal paese sono controllati. A tutti i cittadini dico di stare tranquilli, stiamo lavorando per restituire serenità al paese” conclude il sindaco di Priolo, Pippo Gianni.

