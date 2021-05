la polemica

E’ scontro ad Avola per l’isola pedonale

Una bagarre che ha il sapore delle elezioni

Sindaco ed opposizione su due fronti

Lo scontro politico ad Avola, a meno di un anno dalle elezioni amministrative, diventa rovente. Uno dei terreni di scontro è l’isola pedonale, istituita dal sindaco, Luca Cannata, per tutte le domeniche, dalle 16,30 alle 20, che riguarderà Piazza Esedra ed un tratto del Lungomare “completamente a disposizione di tutti per passeggiare, correre e andare in bici” spiega il primo cittadino, il quale assicura che “gli orari varieranno in estate”.

Scontro con l’ex coordinatore di Fratelli d’Italia

E’ bastato questo per scatenare la reazione di un ex alleato di Cannata, Seby Baccio, ex coordinatore della zona sud di Fratelli d’Italia, lo stesso partito del sindaco, titolare di un noto locale ricadente nell’area pedonale. Ed ha scelto i social per manifestare il suo disappunto.

“Qualcuno mi spiega per favore a cosa serve alle 16.30 fare isola pedonale a piazza Esedra? Solo per bloccare i pochi clienti che finalmente dopo un anno di Covid19 iniziano ad uscire ? Ma sindaco e assessori hanno ricevuto lo stipendio tutto l’anno come possono amministrare chi non lo ha ricevuto ? Che poi sono gli stessi che si lamentano delle restrizioni del Governo”. Un attacco frontale a Cannata, che, nel marzo scorso, ha perso il sostegno di 2 consiglieri, Andrea Tinè e Salvatore Guastella, legati politicamente all’ex coordinatore di FdI.

La replica dell’assessore al Commercio

Una frase che non è passata inosservata ed a replicare, poco dopo, è stato Paolo Guarino, assessore alle Attività produttive. ” L’amministrazione tutta (sindaco ed assessori ) è molto attenta specie – dice Guarino – in questo momento alle esigenze degli imprenditori di cui io ne faccio parte e proprio per questo anche la piazza verrà chiusa dalla prossima settimana proprio perché dappertutto si va verso le zone pedonabili che se da un lato sembra possano penalizzare dall’altro rappresentano non il futuro ma il presente delle città civili”.

“Tu che sei assessore al Commercio, con quali commercianti hai parlato per fare l’isola pedonale a piazza Esedra con quelli della stazione? Sai ho chiamato tutti e nessuno era d’accordo non so che chi ti confronti” è stata la risposta di Baccio.

“Isola pedonale vuota o piena?”

I due, Baccio e Guarino, hanno proseguito la polemica sull’isola pedonale a colpi di foto postate sui social. Mentre l’assessore pubblicava immagini attestanti la presenza di tante persone, che si gustavano la passeggiata, l’imprenditore-politico mostrava scatti con la piazza vuota. A sostegno di Baccio, è sceso in campo un consigliere di opposizione, Fabrizio Alia.

” Bisogna soppesare e valutare i diritti in gioco quello della gente di tornare a riprendersi la libertà e quella degli esercizi commerciali di ritornare a lavorare. Sono favorevole all’istituzione delle isole pedonali, ma se fatte al momento giusto ad estate inoltrata quando si spera che la normalità sia tornata. Ora magari no” ha detto Alia

La diretta del sindaco

Il sindaco, in serata, ha rotto gli indugi e si è recato nell’area dell’isola pedonale per sostenere che l’isola pedonale ha riscosso il consenso dei residenti. “C’è tanta gente che passeggia, la nostra città – ha detto il sindaco nel corso di una diretta sui social – si sta evolvendo ed ha compiuto passi in avanti nel turismo. Stiamo dimostrando di voler dare una opportunità al nostro territorio, consentendo di far vivere i nostri spazi. C’è, invece, chi vuole un modello di città che guarda al passato. Avola pedonale rappresenta una opportunità per aiutare le nostre categorie produttive, le famiglie ed i turisti. Siamo contro il passato, contro i piccoli interessi”.