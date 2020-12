interrogatorio al tribunale di siracusa

Nello scorso fine settimana, i carabinieri, al termine di una perquisizione in un’abitazione, a Floridia, nel Siracusano, hanno trovato 44 dosi di cocaina nascoste in un citofono. Per questo motivo, è stato arrestato dai carabinieri Vincenzo Bramante, 33 anni, originario di Siracusa, che, nel corso dell’interrogatorio davanti al gip del tribunale di Siracusa, si è difeso.

L’uomo, rappresentato dall’avvocato Natale Vaccarisi, ha spiegato che è senza lavoro, non avrebbe trovato occupazione, lui che è uno chef e pizzaiolo, dunque senza soldi in tasca non avrebbe potuto tirare avanti ancora per molto, per cui avrebbe pensato a smerciare droga. Non è però la prima volta che il trentatreenne incappa in un’indagine per commercio di stupefacenti, infatti nel 2020 è stato arrestato già ben quattro volte. Era stato fermato nell’ottobre scorso dagli stessi carabinieri della tenenza di Floridia per poi essere liberato al termine dell’udienza di convalida della misura cautelare.

Nel corso del controllo nell’abitazione dello chef originario di Siracusa, i carabinieri hanno scoperto che la casa era dotata anche di tre telecamere di videosorveglianza “per mettersi al riparo da blitz delle forze dell’ordine ed aprire la porta ai soli assuntori giunti per acquistare la sostanza stupefacente” spiegano gli inquirenti.

Nel precedente arresto, i carabinieri trovarono, pure in quella circostanza le telecamere, ma Bramante spiego che le aveva montate per proteggersi dai ladri, in quanto avrebbe subito dei furti, per cui avrebbe pensato di installare un sistema di videosorveglianza. L’arrestato è stato condotto in cella, nel carcere Cavadonna, come disposto dall’ autorità giudiziaria di Siracusa.

Bramante, nel luglio scorso, è stato anche assolto dall’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio al termine del processo che si è celebrato al palazzo di giustizia davanti al giudice monocratico Liborio Mazziotta. Era stato tratto in arresto il 14 gennaio scorso perché trovato in possesso di 45 grammi di cocaina.

Al termine dell’interrogatorio al palazzo di giustizia, il gip del tribunale ha convalidato l’arresto e confermato la permanenza in carcere dello chef.