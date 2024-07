tribunale di siracusa

Il giudice monocratico di Siracusa ha assolto un giovane avolese, finito sotto processo per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. E’ passata la linea della difesa dell’imputato, rappresentato dagli avvocati Antonino Campisi e Antonio Cappello, per cui il loro assistito era in possesso di droga in quanto è un consumatore e non uno spacciatore.

L’arresto nel maggio scorso

Il giovane era stato arrestato al termine di una indagine anti droga della Guardia di finanza di Noto che aveva bloccato l’avolese insieme ad un’altra persona per una presunta compravendita di droga.

I controlli si sono poi estesi nell’abitazione dell’imputato e dentro un frigo è stato rinvenuto dell’hashish, da cui si sarebbero potuti ricavare 974 dosi medie complessive, inoltre i finanzieri hanno rintracciato della marijuana, da cui risultavano estraibili 387 dosi singole medie . Infine, sul tavolo della cucina c’erano un bilancino di precisione e un coltello intriso di sostanza stupefacente, una somma di denaro pari ad euro 25o euro, in banconote da 50, e 125 euro all’interno del portafogli in banconote da diverso taglio.

La confessione in udienza

Nel corso dell’udienza di convalida, il ragazzo ha affermato che “la sostanza stupefacente rinvenuta era finalizzata all’uso personale” e così ha optato per farsi processare con il rito abbreviato.

La linea della difesa

Durante il processo, come fa sapere la difesa del ragazzo, è stato dimostrato “che la sostanza era stata acquistata per uso personale e non per finalità di spaccio e che il quantitativo in possesso dell’imputato, sebbene superasse la dose media giornaliera, era compatibile con la necessità di utilizzarlo per più giorni e visto anche l’eccessivo uso che l’imputato ne faceva quotidianamente di acquistarlo ad un prezzo inferiore” spiegano gli avvocati Antonino Campisi e Antonio Cappello.

E così, nella lettura della sentenza, come riportato dai difensori, il giudice si è espresso per l’assoluzione dell’imputato perché “perché il fatto non sussiste”.