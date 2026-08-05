Non è solo una perdita. Non è soltanto un’altra riparazione urgente. La rottura della rete idrica in viale Teracati, nella zona alta di Siracusa, è l’ennesimo tassello di una crisi che, ormai da mesi, accompagna la vita dei siracusani e che ha cambiato persino il modo di leggere le comunicazioni del gestore. Ogni nota che annuncia un guasto non viene più percepita come un episodio straordinario, ma come l’aggiornamento di una storia che sembra non avere ancora trovato il suo finale.

Il problema nel serbatoio

L’ultima emergenza costringe Aretusacque a interrompere temporaneamente l’alimentazione proveniente dal serbatoio di Bufalaro Alto. Le conseguenze sono immediate: cali di pressione e possibili interruzioni del servizio in via Tisia, viale Polibio, via Filisto e nelle zone limitrofe del centro cittadino. A rendere ancora più incerta la situazione è la stessa comunicazione del gestore, che non indica tempi di ripristino perché i tecnici devono prima svuotare l’area allagata, raggiungere il punto della rottura e valutare l’entità del danno. È una procedura normale sul piano tecnico. Ma è anche la fotografia di una rete che continua a riservare sorprese, quasi sempre spiacevoli.

La città dove il problema non è l’acqua

La vicenda di Siracusa presenta infatti un paradosso che negli ultimi mesi è diventato sempre più evidente. Qui non ci si trova di fronte a una crisi dovuta all’assenza della risorsa idrica. L’acqua, come hanno ribadito più volte il Comune e la stessa amministrazione cittadina, è disponibile. A fare acqua, in tutti i sensi, è il sistema che dovrebbe distribuirla. Le tubazioni raccontano una storia lunga decenni. Condotte vecchie, manutenzioni rinviate, perdite mai completamente risolte e un’infrastruttura che oggi mostra tutti i limiti accumulati nel tempo.

Ogni volta che una condotta cede, l’intero sistema entra in sofferenza. Pressione che diminuisce, serbatoi che si svuotano più rapidamente, quartieri che rimangono senz’acqua e tecnici costretti a intervenire in condizioni spesso complicate. La perdita di viale Teracati è l’ennesima dimostrazione di quanto sia fragile questo equilibrio.

Il cambio di gestione ha acceso i riflettori

L’ingresso di Aretusacque nella gestione del servizio idrico integrato aveva rappresentato uno dei cambiamenti più importanti degli ultimi anni. La nuova gestione nasceva con l’obiettivo di imprimere una svolta, avviare investimenti e affrontare finalmente il problema delle infrastrutture. Ma proprio il cambio di gestione ha finito per mettere sotto gli occhi di tutti ciò che probabilmente era già presente da tempo.

Le reti hanno iniziato a parlare

Ogni intervento ha portato alla luce un’altra criticità. Ogni riparazione è stata seguita da una nuova perdita. Ogni riattivazione del servizio ha evidenziato altri punti deboli di un sistema che sembra reagire alle sollecitazioni mostrando nuove crepe. È un fenomeno noto agli ingegneri idraulici. Quando si interviene su reti molto datate, le variazioni di pressione possono trasferire le sollecitazioni su altri tratti della condotta, facendo emergere cedimenti che fino a quel momento erano rimasti nascosti. Tradotto in termini semplici: si ripara un guasto e, qualche giorno dopo, se ne presenta un altro.

Quattro mesi vissuti in emergenza: Ortigia con acqua a singhiozzo

Gli ultimi quattro mesi sono stati una lunga sequenza di comunicati, interventi urgenti e disagi diffusi. Ortigia è diventata il simbolo delle difficoltà del centro storico. Residenti, strutture ricettive, ristoranti e attività commerciali hanno dovuto fare i conti con pressioni insufficienti e interruzioni dell’erogazione proprio nel periodo di maggiore afflusso turistico. La Borgata ha vissuto una situazione analoga, segnata da ripetuti problemi sulle condotte di alimentazione e continui interventi tecnici.

Poi è toccato a Epipoli, Tiche, Cassibile, Plemmirio e ad altre zone della città, coinvolte a rotazione in una crisi che non ha mai dato la sensazione di essere realmente conclusa. Ogni volta arrivava il ripristino del servizio. Ogni volta sembrava che la situazione fosse destinata a stabilizzarsi. E ogni volta un nuovo guasto riportava tutto al punto di partenza. L’emergenza è diventata normalità ed il rischio più grande è proprio questo: abituarsi.