bloccato dai carabinieri di siracusa

E’ andata male ad un uomo di 39 anni, siracusano, che, nelle ore scorse, è stato arrestato dai carabinieri per furto. L’indagato, secondo quanto ricostruito dai militari della stazione di Ortigia, si era intrufolato all’interno dell’area di una concessionaria di auto, situata in via Elorina, a sud di Siracusa, che al momento è in stato di liquidazione.

Saccheggiati cancelli ed infissi

Al presunto ladro, però, non interessava saccheggiare i mezzi parcheggiati nel locale né si sarebbe premurato a cercare dei mazzi di chiave per provare a rubarne una. Da quanto evidenziato dai militari, il 39enne era arrivato fin lì per portare via dell’altro, tra cui infissi, porte, finestre, grondaie e persino pezzi di ringhiera.

Bloccato dai carabinieri

Materiale che, evidentemente, avrebbe voluto piazzare al mercato nero ma il suo piano è andato in frantumi non appena sono arrivati i carabinieri che hanno bloccato l’uomo e sequestrato gli arnesi da scasso. La refurtiva è stata restituita al responsabile dell’attività giunto sul posto, mentre l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria di Siracusa.

Ladro con la Lapa nel Siracusano

Non avrebbe certo scelto il mezzo più veloce per seminare l’auto dei carabinieri un uomo di 48 anni, di Augusta, nel Siracusano, arrestato nei mesi scorsi dopo aver commesso un furto.

Il ladro con la Lapa

Infatti, da quanto emerso nella ricostruzione dei militari, il presunto ladro in fuga era a bordo della Lapa, una motoape nemmeno troppo nuova, con cui, poco prima si sarebbe recato in un negozio di abbigliamento. Forse, era convinto di non correre pericoli o di poterla scampare senza conseguenze.

Il furto dei soldi in cassa

Fatto sta che una volta entrato nell’attività commerciale, la sua presenza avrebbe dettato subito dei sospetti, in effetti, approfittando di un momento di distrazione del personale del negozio avrebbe messo le sue mani sul registratore di cassa, arraffando i soldi che vi erano dentro, l’incasso della giornata.

La fuga

E’ stato dato l’allarme, il 48enne, con precedenti penali, è scappato, raggiungendo la motoape che era parcheggiata non molto distante dal locale ed una volta dentro, ha acceso il motore e si è dileguato. Poco dopo sono arrivati i carabinieri del Nucleo radiomobile di Augusta che hanno subito intercettato quell’uomo, fermato in pochi secondi.