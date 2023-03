C'è tempo fino al 22 marzo per candidarsi

Il Comune di Siracusa ha indetto un nuovo bando per la selezione di 3 professionisti ad alta specializzazione senior, da impiegare nell’ambito dei progetti del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

I professionisti saranno coinvolti negli interventi previsti dal PNRR con incarichi di collaborazione autonoma, ciascuno per un numero stabilito di giornate.

Le figure ricercate

In particolare, l’amministrazione comunale è alla ricerca di esperti in:

tematiche ambientali con riferimento al principio DNSH (Do No Significant Harm) e al rispetto dei cosiddetti Cam (Criteri ambientali minimi) – Profilo A;

progettazione di opere pubbliche con conoscenza ed esperienza nell’uso di software Bim (Building informartion modeling) – Profilo B;

(Building informartion modeling) – Profilo B; gestione gare d’appalto e contratti pubblici – Profilo C.

Il primo professionista avrà un contratto per 180 giornate, gli altri due esperti per 150.

I requisiti generali

Per partecipare alla selezione sarà necessario possedere una laurea in Ingegneria, Architettura, Pianificazione territoriale o Urbanistica e almeno sette anni di esperienza nell’ambito della progettazione tecnica, della esecuzione di opere pubbliche e della gestione del procedimenti legati alla loro realizzazione per le prime due figure.

Per il terzo profilo sarà richiesta una laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze delle pubbliche amministrazione o Scienze economico-aziendali e almeno sette anni di esperienza nel settore della contrattualistica pubblica e delle procedure amministrative per l’affidamento di appalti, servizi e forniture.

Il PNRR, un’opportunità per reclutare figure altamente specialistiche

“Il Pnrr – come ha sottolineato Michelangelo Giansiracusa, capo di gabinetto del sindaco – si sta rilevando essere un’interessante opportunità per venire a contatto con figure professionali altamente specializzate. La loro competenza ci aiuta nell’accesso a consistenti risorse finanziarie, specialmente nel settore della transizione ecologica e della salvaguardia ambientale, e resterà al Comune come patrimonio di conoscenze acquisite per gli anni futuri”.

Una vera e propria sfida per l’amministrazione comunale di Siracusa, così come per quelle degli altri comuni siciliani, che hanno presentato diversi progetti d’investimento e necessitano del necessario supporto tecnico per implementarli.

Come candidarsi

Per partecipare alla selezione, che consisterà in una valutazione dei curricula e in un colloquio conoscitivo, sarà necessario presentare apposita domanda tramite il portale del reclutamento della PA InPA, entro le 23:59 del 22 marzo 2023.

Per maggiori dettagli consulta il bando, disponibile sul sito del Comune di Siracusa.

