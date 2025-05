Inaugurato stamane a Siracusa, alla presenza del sindaco, Francesco Italia, il nuovo punto vendita di Lidl, in via Grottasanta. Sono 17 i posti di lavori per l’attività commerciale, che dispone di un impianto fotovoltaico da 207 kWp.

L’edificio scolastico

In conformità al Piano di recupero urbano, il progetto di Lidl Italia non si limita alla sola apertura del punto vendita, ma prevede anche l’investimento di 1 milione di euro per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico comprensivo di spazi per attività collettive. Questo intervento si inserisce in una più ampia finalità di completamento del quartiere “Mazzarona – Grottasanta”, un’area ad alta densità abitativa situata a nord-est della città di Siracusa.

L’intervento, nel rispetto delle previsioni urbanistiche, ha previsto lo sviluppo di un lotto di oltre 10.000 mq, con la realizzazione del punto vendita Lidl su una prima metà e dell’edificio scolastico sulla restante porzione. Il plesso scolastico ospiterà una sezione di scuola elementare e sarà costituito da un unico piano fuori terra, con una superficie complessiva di circa 780 mq.

125 alunni

La capacità ricettiva dell’edificio scolastico è fissata in 125 alunni suddivisi in 5 aule per le normali attività didattiche, poste a sud dell’edificio. Nella zona a nord verranno realizzati gli spazi di servizio del plesso scolastico, che includeranno uno spazio polifunzionale per attività integrative e parascolastiche, una mensa, una sala insegnanti e uno spazio per la segreteria.

Completano il progetto gli spazi esterni che si sviluppano su circa 2.400 mq suddivisi tra parcheggi e viabilità di ingresso e uscita dal plesso scolastico, e spazi destinati al verde. L’edificio scolastico rispetta tutti i requisiti prestazionali prescritti dalle normative in vigore in termini di fruibilità, sicurezza e prestazioni energetiche, prevedendo tra l’altro l’installazione di un impianto fotovoltaico di circa 15 kWp.

I reperti risalenti all’epoca greca

I lavori di realizzazione del punto vendita hanno, infatti, dato alla luce i resti di una latomia di superficie, ossia una cava di pietra a cielo aperto che nell’antichità greco-romana veniva anche usata come carcere. Le tracce della Siracusa antica emerse dal sottosuolo saranno osservabili e fruibili al pubblico sia all’interno che all’esterno del punto vendita, grazie a un particolare pavimento vetrato che ha consentito la coesistenza dell’attività e dei resti archeologici.

Per Lidl Italia, non è la prima volta che scavi preliminari portano alla luce il patrimonio nascosto della città: era già accaduto con il punto vendita di viale Santa Panagia, inaugurato nel 2019, dove venne scoperta una necropoli risalente al IV secolo a.C..