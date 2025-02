L’assemblea del Pd di Siracusa si ritroverà domenica 9 febbraio per eleggere i suoi organismi. Il passaggio si sarebbe dovuto consumare nella giornata del 2 febbraio ma per nodi procedurali la data è slittata di una settimana.

Le cariche da assegnare

Tra le cariche da assegnare c’è quella di presidente dell’assemblea, di tesoriere, bisognerà, inoltre, scegliere i componenti della Commissione di garanzia: tutto è in mano alla vastissima area di Elly Schlein, vincitrice del congresso provinciale del 26 gennaio per via del successo, con oltre il 70% di consensi del candidato di punta, Piergiorgio Gerratana, che ha battuto Orazio Scalorino, l’alfiere dei bonacciniani legati al deputato regionale dem, Tiziano Spada.

Lo scontro tra le 2 componenti

E con l’aria che tira tra le due componenti, con dichiarazioni pubbliche al vetriolo, un accordo sarà complicato anche se nella politica tutto è possibile ed il richiamo delle sirene del successo hanno sempre un suono ammaliante.

Solo che la partita politica potrebbe essere estesa anche alla guida del circolo di Siracusa, casella ancora scoperta: è un capitolo a parte ma potrebbe rientrare nell’ambito degli equilibri interni all’area Schlein, che si compone di varie correnti, comprendenti quella legata all’ex assessore regionale, Bruno Marziano, e poi all’ex parlamentare regionale, Marika Cirone Di Marco, leader dei Dem, ed ancora all’ex deputato Ars, Mario Bonomo, al cui fianco c’è Gaetano Cutrufo.

In lizza due donne

I nomi che circolano, a proposito della presidenza dell’assemblea e della segreteria cittadina, sono quelli di due donne, Maria Grazia Ficara, con una lunga militanza nel Pd, e Renata Giunta, entrambe naturalmente nella costellazione della Schlein e dunque del senatore, Antonio Nicita. Giunta, alle amministrative di Siracusa del 2023 fu candidata a sindaco del Pd ma arrivò terza al primo turno, superata da Francesco Italia, che, poi, al ballottaggio sconfisse, Ferdinando Messina, candidato del Centrodestra.

Giunta, protagonista prima del congresso del 26 di un intervento duro contro gli “spadiani” accusandoli di aver presentato un ricorso per la paura di perdere il confronto, sarebbe in lizza per diventare la segretaria cittadina del Pd di Siracusa ma per la stessa carica un’altra parte del Pd vedrebbe bene anche Ficara. L’accordo potrebbe essere trovato, avendo a disposizione le caselle della presidenza dell’assemblea e della segreteria cittadina.