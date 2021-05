il segretario regionale del partito nino minardo

Il segretario regionale della Lega interviene sul caso Augusta

Un dirigente provinciale è stato silurato dall’incarico di responsabile degli Enti Locali

Lo scontro tra l’ex candidato a sindaco Casertano ed il responsabile provinciale Vinciullo

Lo scontro nella Lega ad Augusta fa ancora rumore ed è destinato a proseguire ancora. L’ormai ex responsabile provinciale, Massimo Casertano, silurato dall’incarico dai vertici del partito, ha annunciato una conferenza stampa, prevista sabato mattina, dopo la decisione, comunicata dal responsabile provinciale, Enzo Vinciullo, della sua destituzione.

La questione politica

Al centro della questione, il problema politico sollevato da Casertano, per il quale la nomina del coordinatore cittadino della Lega di Augusta, Rosario Salmeri, è inopportuna.

Sono, infatti, venuti fuori i rapporti tra quest’ultimo e l’avvocato Piero Amara, al centro del terremoto nel Csm con le rivelazioni di una presunta loggia a Roma con dentro importanti magistrati. Contattato da BlogSicilia, Salmeri ha rivendicato la legittimità dei rapporti di lavoro con il professionista, ex legale dell’Eni, di cui è consulente del lavoro.

Sulla vicenda relativa alla Lega di Augusta, BlogSicilia, ha sentito il segretario regionale della Lega, Nino Minardo

Che opinione si è fatta sulla vicenda Augusta?

Innanzitutto, va detto che la Lega è un partito che si sta riorganizzando in Sicilia e che a Siracusa è in crescita: abbiamo un sindaco, a Palazzolo, e 34 consiglieri comunali. C’è una normale dialettica interna ma nel caso di Augusta, nonostante i vari tentativi di mediazione tra le diverse anime sussiste una incompatibilità di fondo. I vertici provinciali del partito hanno chiesto la revoca di Casertano da responsabile provinciale degli Enti Locali che il responsabile degli Enti Locali ha autorizzato.

C’è il suo avallo nella decisione di revocare l’incarico a Casertano?

Io lavoro sempre per unire, ho provato a fare discutere le parti ma non c’è stata disponibilità. Ieri Casertano mi ha chiamato, dandomi la sua disponibilità ad incontrare Vinciullo chiedendomi che vi fosse un passo indietro sulla revoca del suo incarico ma ho detto di non perché non possiamo buttare questa vicenda a barzelletta. Discutiamone.

E’ stata sollevata la questione dell’inopportunità del ruolo di coordinatore della Lega di Augusta per la vicinanza ad Amara. Per lei è un problema?

I responsabili cittadini della Lega sono scelti dai responsabili provinciali. Nel caso specifico, non conosco questa vicenda né conosco le relazioni personali dei coordinatori della Lega in Sicilia. A me risulta che i referenti provinciali hanno compiuto delle verifiche ed hanno fatto questa scelta, per cui non ho alcun motivo per dubitare della loro decisione.

Lei esclude un legame tra Lega e Amara?

Io non conosco queste persone, Salmeri, ad esempio, l’ho visto una volta quando è stato nominato coordinatore cittadino a Siracusa. Che cosa devo escludere o confermare? Mi sembra una strumentalizzazione, tutto qua. Se la persona in questione, Salmeri, è una persona perbene, che svolge il suo lavoro, che non ha problemi di carattere giudiziario o morale, non c’è nulla di male. Se così non è, allora ci porremo il problema ma a me non risulta.