l'annuncio del vicepresidente della commissione trasporti

“Sono stati completati i lavori di realizzazione della fermata per l’ aeroporto di Catania. Si avvicina sempre più il momento in cui sarà possibile raggiungere in treno Fontanarossa, da Siracusa come dalle altre tratte ferrate”. Lo dice il vicepresidente della commissione trasporti della Camera, Paolo Ficara, del M5S, che non lesina stoccate al Governo regionale. ” Nella solita confusione della fanfara propagandistica della Regione, il presidente Musumeci e l’assessore Falcone hanno però dimenticato alcune cose essenziali” attacca Ficara.

“Ad esempio, i 5 milioni di euro – dice il vicepresidente della commissione trasporti della Camera, Paolo Ficara – grazie ai quali è stato possibile per Rfi realizzare la nuova fermata, provengono dal governo centrale, grazie al contratto di programma ed agli investimenti previsti. Durante i vari sopralluoghi che hanno effettuato, avrebbero dovuto anche verificare l’andamento dei lavori per la necessaria strada di collegamento dalla fermata all’aeroporto. Ed invece dovremo attendere i primi mesi del 2021 per avere del tutto effettivo il nuovo collegamento, confidando anche nella presenza delle navette Sac”.

“La Regione aveva il tempo ed il dovere – sostiene il vicepresidente della commissione trasporti della Camera, Paolo Ficara di vigilare sul completamento anche di quella opera. Ma ha preferito vivacchiare su meriti altrui. Tutti però ricordano che fine fece la cicala in quella nota favola con la formica. Di competenza regionale è di certo il servizio. Voglio allora sperare che la Regione abbia già pensato a quali treni far transitare per la fermata Bicocca, da quali direttrici e località e con quale frequenza. Sarebbe un peccato perdere altro tempo dopo averne impegnato così tanto in sopralluoghi nel cantiere di Rfi”.