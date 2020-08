Figlia dell'ex Procuratore di Siracusa

Si è spenta nelle scorse ore la vicedirettrice del carcere di Augusta Linda Favi. Una morte improvvisa quella della funzionaria, figlia di Dolcino Favi, noto magistrato che è stato ex procuratore della Repubblica di Siracusa, ma anche sorella del presidente dell’Ordine degli avvocati di Siracusa, Francesco Favi. Tante le testimonianze di cordoglio da parte degli agenti della Polizia penitenziaria che hanno lavorato in questi anni a stretto contatto con la vicedirettrice del penitenziario, promotrice di iniziative, tra cui la visita dell’arcivescovo di Siracusa, Salvatore Pappalardo, di recente andato in pensione. I funerali di Linda Favi si terranno domani pomeriggio alle 17 nella chiesa di Santa Rita, a Siracusa.