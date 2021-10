pioggia a siracusa

Il maltempo si è abbattuto anche a Siracusa

Le strade si sono allagate fin dalle prime ore del mattino

In alcune zone si sono formate delle voragini

Come era nelle previsioni, il maltempo si è abbattuto anche sulla Sicilia orientale. A Siracusa, pioggia battente fin da questa notte e così le strade, specie quelle più critiche, si sono allagate.

Le strade allagate

In particolare, nella zona nord della città il livello dell’acqua è salito, come nell’area compresa tra il Villaggio Miano e la Pizzuta, che si trasforma in una gigantesca vasca da bagno.

Le voragini

In via Avola, in prossimità di viale Scala Greca, la pioggia ha danneggiato l’asfalto: si sono create delle pericolose buche, come documentato dalle foto pubblicate sulla pagina social Mobilità sostenibile e ciclabili siracusane, che rischiano di provocare degli incidenti, inoltre, nella stessa porzione, il maltempo ha danneggiato i margini delle aiuole.

Le previsioni in Sicilia

Piogge, temporali ed anche probabili grandinate, soprattutto al mattino. Si inasprisce il maltempo in Sicilia per la giornata del 14 ottobre. La protezione civile regionale ha anche diffuso un avviso di allerta arancione in tre province dell’isola. Previsto un miglioramento delle condizioni meteo per venerdì 15 ottobre.

Mari agitati, venti forti

Lo stesso documento diffuso dalla protezione civile siciliana indica la condizione dei mari: da agitato a molto agitato lo Ionio, agitati il Tirreno meridionale settore ovest e lo Stretto di Sicilia, molto mossi i restanti bacini. I venti, invece, saranno forti settentrionali o nord-orientali, fino a burrasca forte.

Temperature in discesa

Valori massimi più freschi e decisamente più autunnali per il14 ottobre. Previsti 19 gradi di Trapani, 18 a Palermo ed Agrigento, 17 a Messina, 16 a Catania, Siracusa, 15 a Caltanissetta, 13 a Ragusa agli 11 di Enna.

Per venerdì 15 ottobre, nubi sparse ma niente piogge

La situazione dovrebbe migliorare per venerdì 15. Non sono previste precipitazioni ma le temperature dovrebbero rimanere stabili. Mari da poco mossi ad agitati. Venti da moderati a forti.