la struttura che si trova ad augusta riaprirà lunedì

Il fango, a causa del maltempo, ha invaso l’isola ecologica di Augusta

La struttura consente il conferimento dei rifiuti per la raccolta differenziata

L’azienda, che gestisce il servizio, ha disposto la chiusura

Il centro riaprirà nella giornata di lunedì

Il maltempo che si è abbattuto ad Augusta ha causato l’ondata di fango che ha invaso l’isola ecologica dell’ex Plastjonica per la raccolta differenziata.

Struttura chiusa per fango

La struttura è impraticabile, per cui si è deciso di chiudere per gli interventi di bonifica e come spiega la MegarAmbiente, società che gestisce il servizio di raccolta differenziata nel comune di Augusta, riaprirà lunedì 15 novembre dalle 8 alle 12. “Gli operatori dell’azienda sono già all’opera per effettuare un’operazione di pulizia straordinaria così da rendere nuovamente accessibile e sicuro l’accesso alla cittadinanza” spiegano i vertici dell’azienda.

Gli altri danni del maltempo

Nella serata di ieri l’ingresso della città di Augusta è rimasto allagato, con tanti disagi per gli automobilisti. Sempre nel Siracusano, una frana si è abbattuta sulla provinciale 45 che lega i Comuni della zona montana.

Infiltrazioni d’acqua nelle case popolari di Siracusa

Le infiltrazioni di acqua, causate dal maltempo che si è abbattuto a Siracusa, hanno reso del tutto insicure le abitazioni di edilizia popolare dell’Iacp. La denuncia è del Sunia Cgil che chiede sia all’Istituto sia all’amministrazione comunale interventi urgenti per evitare di mettere a repentaglio l’incolumità degli occupanti degli alloggi.

“Alloggi e palazzi insicuri”

“Migliaia di famiglie, già in condizioni economiche disagiate, stanno vivendo situazioni di gravissimo degrado per le consistenti infiltrazioni, gli allagamenti che interessano i loro alloggi, per non parlare del deterioramento di facciate ,tetti e pilastri degli immobili, che ne mettono a rischio la stessa stabilità” assicura il Sunia.

I problemi nel Catanese

Nella notte gli interventi effettuati sono stati 32, le zone più complite nella zona Sud di Catania, Misterbianco il Villaggio Santa Maria Goretti e il Centro Commerciale Porte di Catania.

I vigili del fuoco e i volontari della protezione civile sono intervenuti per soccorso persone in auto in panne, allagamenti e danni provocato dall’acqua.