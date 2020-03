La tragedia nel Siracusano

Lo spavento, causato dall’esondazione di un fiume che avrebbe allagato la strada, tra Sortino e Carlentini, potrebbe avergli causato un malore che gli ha stroncato la vita. E’ morto ieri sera, a bordo di un’ambulanza che stava per trasferirlo in ospedale, a Lentini, un uomo di 55 anni, un autotrasportatore, residente a Carlentini.

Secondo alcune fonti legate alla sua famiglia, l’uomo si trovava, nella serata di ieri, al volante del suo mezzo e da lì a poco avrebbe dovuto fare rientro a casa, dove ad attenderlo c’erano moglie e figli. Solo che l’acqua gli avrebbe sbarrato la strada, impedendogli di proseguire ma, secondo una prima ricostruzione, avrebbe chiamato un carro attrezzi ma poco dopo avrebbe avvertito un malore. Al centralino del 118 sarebbe arrivata una richiesta di soccorso, non si sa bene se direttamente dalla vittima o da qualcuno altro, fatto sta che l’ambulanza è arrivata in quella porzione di strada dove c’era il cinquantacinquenne, anche se, allo stato, è difficile stabilire quanto tempo abbia impiegato.

L’autotrasportatore è stato sistemato sulla lettiga e caricato sul mezzo di soccorso che ha iniziato la sua corsa verso l’ospedale ma è stato del tutto inutile: il cuore della vittima ha cessato di battere, per cui i medici non hanno potuto fare nulla per tentare di tenerlo aggrappato alla vita.