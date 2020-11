viale ermocrate come una vasca da bagno

Le forti piogge che si sono abbattute questa notte a Siracusa hanno riempito, come fosse una vasca, viale Ermocrate, una strada strategica, capace di legare l’ingresso sud della città con la stazione ferroviaria. Un problema che si ripete ad ogni copiosa precipitazione, come denunciato dai residenti, dai commercianti ma anche da chi, periodicamente, percorre questa zona. Questa volta, un filmato ha fatto il giro dei social, a testimonianza di una situazione davvero pericolosa.

In nottata, invece il maltempo ha creato degli allagamenti su tratto della Statale 114, tra Priolo e Siracusa, in prossimità dello stabilimento Energy, costringendo il Comune e la Protezione civile di Priolo a chiudere un tratto della Statale 114, tra Priolo e Siracusa, in prossimità dello stabilimento Energy. Si è provveduto a sistemare delle transenne per consentire ai tecnici di poter lavorare per far defluire l’acqua, poi le cose sono migliorate dopo che la pioggia ha smesso di cadere.

“E’ stato ripristinato al transito pochi minuti fa il tratto della SS 114, nei pressi dello stabilimento Energy, chiuso nella notte a causa di un allagamento dovuto alle intense piogge ha detto il sindaco di Priolo, Pippo Gianni .Sul posto, per buona parte della notte, hanno operato Protezione Civile e tecnici comunali, per garantire le condizioni di sicurezza e riportare la situazione alla normalità”

Lunga notte di interventi per i vigili del fuoco a causa della pioggia battente caduta a Palermo e in provincia. Gli interventi di soccorso a Termini Imerese, comune colpito da un intenso temporale si sono conclusi solo di notte. Tante le abitazioni, magazzini e la zona del porto allagati.

Nel capoluogo è scattata la chiusura fino a tarda sera del sottopasso di viale Regione Siciliana nella zona di viale Lazio. Tanti i detriti lasciati sull’asfalto della pioggia che ha trasformato in fiume l’asse stradale. In corso Tukory un albero è caduto finendo nel mezzo della carreggiata e solo per una caso fortuito non ha colpito le auto in transito.