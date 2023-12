è accaduto a siracusa

I carabinieri di Siracusa hanno arrestato un 48enne, originario dello Sri Lanka, per maltrattamenti in famiglia.

L’uomo è accusato di aver aggredito la moglie e le due figlie, conviventi, attraverso ripetute percosse, minacce e ingiurie.

La denuncia della moglie

La consorte, dopo l’ennesimo episodio, si è rivolta ai carabinieri dove è stata raccolta la sua denuncia all’interno della “stanza tutta per sé”, un ambiente protetto, neutro ed attrezzato per l’audizione di vittime vulnerabili, ricavato all’interno della caserma del comando provinciale di Siracusa.

Uomo in carcere

Le indagini, coordinate dalla Procura di Siracusa, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo che è stato raggiunto da misura cautelare in carcere.

Che cosa è la stanza rosa dei carabinieri

Nella caserma dei carabinieri di Siracusa c’è la cosiddetta stanza rosa che accoglie le donne vittime di violenze o maltrattamenti “nella prima fase della denuncia” spiega il tenente Chiara Ricciardi, comandante del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Siracusa.

Nella stanza ci sono anche dei giocattoli, perché, “spesso le donne si presentano accompagnate dai propri figli e questo facilita molto la raccolta delle informazioni”. Inoltre, ci sono stampante e computer “per evitare che ci si possa spostare in altri ambienti della caserma che potrebbe scoraggiare la stessa vittima”.

“C’è anche una telecamera – spiega il tenente Ricciardi – per riprendere la testimonianza della donna in modo da cristalizzare le sue dichiarazioni ed evitare la cosiddetta vittimizzazione secondaria, cioè dover ripetere la drammatica esperienza una seconda volta”.

Una App per chiedere aiuto

C’è anche la possibilità di chiedere aiuto, usando una App, chiamata Bright Sky, scaricabile gratuitamente, che fornisce informazioni a chiunque si trovi in una relazione violenta o sia preoccupato per una persona di sua conoscenza. Una volta aperta l’app, con modalità nascosta attiva, si trova una schermata con le informazioni meteo; per accedere al vero menù è necessario tenere premuto per due secondi la temperatura visualizzata al centro dello schermo e poi seguire il percorso.