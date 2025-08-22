I militari della Capitaneria di Porto di Siracusa hanno salvato 4 naufraghi, al termine di due distinte operazione di salvataggio, e soccorso due bagnanti in difficoltà a causa del forte vento pari a 20 nodi.

2 milanesi in acquascooter in balia delle onde

Il primo intervento si registrato nel mare di Siracusa, in prossimità della Baia di Santa Panagia, dove erano finiti due turisti milanesi, usciti con un acquascooter ma per un guasto al motore sono rimasti in balia delle onde che hanno affondato il mezzo nautico. I due vacanzieri avevano il giubbotto di salvataggio ed è stata una barca ad intercettarli salvo poi chiedere soccorso alla Guardia costiera.

Il veliero affondato

L’altro salvataggio è avvenuto poco dopo, sempre nelle acque di Siracusa, nei confronti di due persone, il cui veliero, battente bandiera della Repubblica Ceca, si era ribaltato. I due naufraghi, che poco prima avevano lanciato un May Day, sono stati trasbordati sulla motovedetta della Guardia costiera.

Bagnanti in difficoltà

Infine, i militari della Capitaneria di Porto hanno soccorso due bagnanti che erano su un Sup, poco distante dalla spiaggia del Minareto. A causa delle condizioni del mare non sarebbero riusciti a rientrare. Una chiamata al numero di emergenza ha consentito di far arrivare un mezzo della Guardia costiera che ha salvato i due bagnanti.