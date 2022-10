l'uomo è recidivo

Gli agenti del commissariato di Noto hanno denunciato un uomo di 34 anni per il reato di atti osceni in luogo pubblico e violenza privata.

La vittima è una turista

Secondo quanto emerso nelle indagini, la vicenda risale a sabato scorso, dopo la segnalazione di una donna, una turista straniera, che, intorno alle 14,30, si trovava in viale Marconi, in prossimità della villa comunale, a Noto.

La ricostruzione della donna

Avrebbe detto che dopo aver pranzato in un locale, si sarebbe diretta verso la propria autovettura, salvo poi essere avvicinata da un uomo. In un primo momento, l’avrebbe fissata insistentemente poi, non appena la turista è entrata in auto, nonostante si trovasse in luogo pubblico e a breve distanza dall’area giochi all’interno della villa, l’uomo si sarebbe abbassato i pantaloni iniziando a masturbarsi.

Lui è recidivo

La donna, scossa per l’accaduto, ha provato ad andare via ma quell’uomo avrebbe tentato di sbarrarle la strada, senza, però, riuscirci. La vittima si è recata al commissariato per denunciare l’accaduto: ha riconosciuto quell’uomo, non nuovo a queste “imprese”, da alcune foto che le sono state mostrate.