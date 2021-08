è accaduto a siracusa

Gli agenti del commissariato di Ortigia hanno bloccato in prossimità del Ponte Umbertino, l’ingresso di Ortigia, il centro storico di Siracusa, un migrante di 32 anni, originario della Nigeria, che molestava i passanti per poi denudarsi.

Bisogni in strada

Inoltre, lo straniero, prima dell’arrivo dei poliziotti, avrebbe scagliato in mare una transenna e gettato per terra un contenitore dei rifiuti, oltre ad trasformare un pezzo di strada in una sorta di bagno pubblico. Oltre a questo, avrebbe anche urlato, a quel punto, gli agenti di polizia hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza.

Tso in ospedale

Il migrante è stato caricato sul mezzo di soccorso e trasportato in ospedale dove è stato sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio.

Un caso nel Trapanese

I Carabinieri della Stazione di San Vito Lo Capo (TP) hanno tratto in arresto, per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, G.V., ericino classe 23 anni.

Evidentemente ubriaco

I carabinieri lo hanno fermato ubriaco mentre disturbava i passanti ma, all’atto del controllo, non ci ha pensato due volte, senza motivo, a inveire contro i militari scagliandosi contro di loro colpendoli con calci, pugni e spintoni.

Processato per direttissimo

In pochi attimi è stato bloccato e tratto in arresto. All’esito del giudizio direttissimo avvenuto nella mattinata odierna l’arresto veniva convalidato con l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.