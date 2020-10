trasferiti a roma per essere rimpatriati

Sono stati eseguiti dalla polizia di Siracusa 198 respingimenti nei confronti di altrettanti stranieri a bordo della nave Azzurra, ormeggiata nella rada di Augusta. Si tratta dell’imbarcazione per la quarantena dei migranti: ce ne sono 442 di cui 257 hanno concluso il periodo di isolamento.

I respingimenti sono stati adottati per i cosiddetti migranti economici, 20 saranno trattenuti nei locali del centro per i rimpatri di Roma “Ponte Galeria”, struttura individuata dal Servizio immigrazione del ministero dell’Interno, dove gli stranieri sono stati già accompagnati per essere rimpatriati nel paese di origine. Inoltre, 57 stranieri, richiedenti asilo, sono stati trasferiti nelle strutture in Calabria, Umbria, Campania e Lazio.

Sono stati espulsi 2 ucraini, che erano detenuti nel carcere di Siracusa per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, associazione a delinquere, danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale. Infine, gli agenti della Squadra mobile , hanno arrestato tre tunisini, rientrati illegalmente nel territorio nazionale, dopo essere stati precedentemente espulsi. “Gli stessi, posti in libertà dall’Autorità Giudiziaria, saranno destinatari di un

nuovo ordine di respingimento” fanno sapere dalla Questura di Siracusa.

Nelle settimane, gli stessi agenti di polizia di Siracusa hanno eseguito 80 espulsioni nei confronti di altrettanti migranti a bordo della nave Azzurra. I provvedimenti hanno riguardato, pure in questo caso, migranti economici”: per 38 di questi, il Questore di Siracusa ha emesso un provvedimento di trattenimento nei centri per i Rimpatri di Torino, Gradisca D’Isonzo (Gorizia) e Brindisi, strutture individuate dal Servizio immigrazione del ministero dell’Interno, dove gli stranieri sono stati accompagnati per essere poi rimpatriati nel paese di origine.

Per altri 43 è stato adottato il provvedimento di allontanamento che implica l’ordine di lasciare il territorio nazionale e per 2 minori stranieri, risultati non accompagnati, sono stati affidati ad una struttura per minorenni di Rosolini. “I restanti 114 migranti, rientranti nella fattispecie dei richiedenti asilo, sono stati trasferiti in Emilia Romagna.