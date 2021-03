aveva una mazza da baseball

Gli agenti delle Volanti hanno denunciato un uomo di 42 anni, siracusano, accusato di stalking nei confronti della sua ex fidanzata.

L’indagato, dalla ricostruzione degli investigatori, al comando della dirigente Giulia Guarino, avrebbe messo sotto pressione la vittima con l’obiettivo di riallacciare la relazione sentimentale, troncata a causa del suo carattere turbolento.

Donna pedinata

Non si sarebbe, comunque, rassegnato e così l’avrebbe pedinata fino a bloccarla in via Paternò, nella zona di viale Scala Greca, non molto distante dal palazzo della Questura.

Una telefonata al 113 ha permesso agli agenti delle Volanti ad arrivare in tempo, prima che la situazione potesse precipitare. L’uomo è stato anche denunciato “per porto di oggetti atti ad offendere in quanto, a seguito di perquisizione del veicolo, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball” fanno sapere dalla Questura.

Tragedia sfiorata a Catania

Ha tentato di travolgere con la propria auto la moglie, dalla quale si è separato da alcuni mesi, e il nuovo compagno della donna. Non riuscendo nell’intento è sceso dalla vettura e li ha aggrediti, sostenuto da alcuni familiari.

E’ l’accusa contestata dalla polizia di Catania a un 34enne che è stato arrestato da agenti delle Volanti della Questura per tentativo di omicidio.

Le due vittime dell’aggressione sono state medicate in ospedale e giudicate guaribili in 30 giorni ciascuna per politraumi. L’arrestato è stato portato in carcere su disposizione del Pm di turno in attesa del giudizio di convalida del provvedimento.

Codice rosso a Palermo

Sono quasi 130 i casi in cui è stata applicata la recente normativa del “codice rosso”, intervenuta nel 2019 per arginare il fenomeno, mentre le vittime dei reati di genere da inizio anno sono complessivamente 145.

Sono i dati forniti dai carabinieri del comando provinciale. Gli omicidi commessi dal 1° gennaio in tutta la provincia sono 2, e in entrambi i casi la vittima è di sesso femminile.