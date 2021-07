indagine scattata a carlentini

Operazione antidroga dei carabinieri a Carlentini

Un minorenne trasportava circa due kg di marijuana

L’erba nascosta dentro una busta

I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Augusta hanno arrestato a Carlentini un minorenne trovato in possesso di 1,8 kg di marijuana.

La droga in due buste

La pattuglia era impegnata in un servizio di prevenzione nel centro abitato di Carlentini quando è stato notato il ragazzo, che camminava per strada trasportando a mano due grosse buste, che per forma e dimensione hanno insospettito i militari. Le forze dell’ordine hanno subito fermato il giovane, a cui hanno chiesto di mostrare loro il contenuto delle buste e scoprendo così che vi era conservata la droga ma resta ignota la sua destinazione.

Minore in arresto

“Tenuto conto della significativa quantità dello stupefacente, nessuna giustificazione poteva essere ritenuta valida per il suo possesso e pertanto il minore è stato dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura dei Minori di Catania, accompagnato nei locali del Centro di prima accoglienza di Catania” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.

Marijuana sequestrata

Lo stupefacente è stato invece sequestrato e si procederà ora a farne effettuare le analisi presso l’apposito laboratorio dei Carabinieri di Catania, per verificarne le caratteristiche qualitative.

Modus operandi

Nei giorni scorsi, ma nel Ragusano, i carabinieri hanno scoperto lo stesso modus operandi, relativo al trasporto della droga, usato dal minore. Una donna di 60 anni, residente a Pozzallo, nascondeva eroina nella busta della spesa ed è stata arrestata dai militari della stazione e del Nucleo operativo e radiomobile di Modica. L’indagata, che come disposto dalla Procura di Ragusa si trova ai domiciliari, è accusata di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

All’interno della borsa della spesa, la donna aveva occultato alcuni ovuli di eroina, per un totale di oltre 100 grammi, inoltre, nella sua disponibilità aveva anche due flaconi di metadone da oltre 100 ml.