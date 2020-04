Misure anti coronavirus, regole saltate a Siracusa, San Giovanni diventa una casba (FOTO)

Redazione di

01/04/2020

Auto in coda, un commerciante di frutta e verdura, utenti delle Poste in attesa del loro turno, e perfino un’ambulanza per soccorrere una donna. C’era di tutto questa mattina nella zona di San Giovanni, nel cuore di Siracusa, a ridosso del Santuario della Madonna delle Lacrime, come se le misure anti coronavirus ,emanate della Presidenza del Consiglio, fossero state sospese. La massiccia presenza di macchine non è certo un episodio isolato nel capoluogo, proprio ieri, si è verificato un altro caso, nella zona di viale Santa Panagia, documentato da un video girato da un residente della zona, indignato da quella fila di macchine. Come se non bastasse, una donna, che avrebbe dovuto recarsi negli uffici delle Poste di San Giovanni, ha avvertito un malore, per cui è stata soccorsa e poco dopo una segnalazione è arrivata una richiesta di aiuto al centralino del 118: un’ambulanza si è recata sul posto prestando le cure alla vittima. “Sembra che l’emergenza sia finita – ha raccontato un residente della zona – quando ancora la Sicilia deve raggiungere il cosiddetto picco del contagio. Siamo in una fase delicata e ci sono persone, del tutto irresponsabili, che pensano di non dover modificare le proprie abitudini. Qui c’è di mezzo la salute di tutti noi, senza distinzioni, ci auguriamo una maggiore stretta da parte del Governo e naturalmente controlli più serrati da parte delle forze dell’ordine”.

