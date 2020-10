Intervento della polizia

Gli agenti di polizia hanno arrestato Fenus Kevin, nigeriano di 22 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia dopo aver aggredito alcuni agenti che avrebbero voluto calmarlo. Da quanto emerso nella versione della Questura di Siracusa, nel tardo pomeriggio di ieri, in prossimità del Santuario della Madonna delle lacrime, a Siracusa, il giovane avrebbe molestato i passanti ed fedeli che si stavano recando in chiesa.

Per questo motivo, il nigeriano, “già conosciuto alle forze dell’ordine per aver violato le leggi sull’immigrazione”, è stato denunciato perché inosservante al decreto di espulsione dal territorio italiano. Infine, il nigeriano avrebbe aggredito i poliziotti e, successivamente, anche gli agenti della Polizia Scientifica, andando in escandescenza e denudandosi. E’ stato arrestato e condotto in carcere.

Qualche giorno fa un altro migrante è stato arrestato. Era stato espulso dall’Italia ma nell’agosto scorso era rientrato a Lampedusa ma gli agenti di polizia di Siracusa lo hanno scovato nei giorni scorsi a bordo della nave per la quarantena Azzurra, ormeggiata nella rada di Augusta. Lo straniero è stato arrestato e trasferito a Roma per avviare le nuove pratiche necessarie per la sua ennesima espulsione. Nei giorni scorsi, la polizia ha arrestato 8 migranti,originari della Tunisia, destinatari di provvedimenti di espulsione o di ordini di carcerazione. Nello scorso fine settimana, invece, tre stranieri si sono lanciati in mare ma solo due di loro sono stati rintracciati dai sommozzatori dei vigili del fuoco e dai militari della Capitaneria di Porto.

Circa due settimane fa, gli stessi agenti di polizia di Siracusa hanno eseguito 80 espulsioni nei confronti di altrettanti migranti a bordo della nave Azzurra, ormeggiata al porto di Augusta, dove, in quel periodo, c’erano 732 stranieri.

Per altri 43 è stato adottato il provvedimento di allontanamento che implica l’ordine di lasciare il territorio nazionale e per 2 minori stranieri, risultati non accompagnati, sono stati affidati ad una struttura per minorenni di Rosolini.