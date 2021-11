i controlli dei carabinieri a modica

Tre giovani scoperti ad urinare per strada sotto gli occhi dei passanti

Hanno rimediato multe per un importo di circa 10 mila euro

I controlli scattati dopo le denunce sulla movida selvaggia

Hanno deciso di urinare per strada, sotto gli occhi dei passanti che, indignati per lo spettacolo di inciviltà andato in scena hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. E’ accaduto a Modica, nel Ragusano, ed i militari, poco dopo la segnalazione, hanno raggiunto i tre giovani, che frattanto avevano ultimato i loro bisogni, per emettere delle sanzioni.

Multe da 10 mila euro

Nei loro confronti sono scattate multe per un importo complessivo di circa 10 mila euro per una bravata presumibilmente commessa sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Non avrebbero resistito alla tentazione di esibirsi in quel modo, incuranti non solo dei passanti ma dei residenti delle palazzine vicine. Le loro risate grossolane avrebbero attirato molta attenzione, oltre che fastidio, ma non avrebbero avuto alcun problema a proseguire nel loro comportamento molesto ed incivile.

Movida selvaggia

I carabinieri hanno portato a termine altre attività nell’ambito dei controlli sulla movida nella città del Ragusano, finalizzati a prevenire pericoli assembramenti, che sono tra le cause principali della diffusione del Covid19.

I militari hanno, inoltre, bloccato due giovani trovati con alcune dosi di droga: entrambi sono stati segnalati in Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti ma uno di loro ha anche rimediato una denuncia per possesso di coltello di genere vietato.

Risse ed atti di vandalismo

Il controllo dei militari è scattato perché nelle settimane scorse vi sono stati episodi di vandalismo e risse che hanno allarmato non poco la cittadinanza, in particolare i residenti dei luoghi della movida modicana.

“La risposta solerte e tempestiva delle istituzioni agli episodi che ultimamente hanno destato non poco allarme sociale denota grande attenzione alle esigenze dei cittadini. Il servizio, che verrà riproposto nelle prossime settimane, ha permesso di mantenere alto il livello di sicurezza percepita e assicurare alla collettività ordine e serenità” fanno sapere dalla Compagnia di Modica.