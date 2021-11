Trovati coltelli, bastoni e manganelli

Nuovi sviluppi emergono dall’indagine che ha permesso ieri ai carabinieri di Marsala di denunciare 8 giovanissimi per un pestaggio avvenuto nel centro storico della città nella notte dello scorso 11 ottobre nel centro storico marsalese. I militari dell’Arma hanno rinvenuto pericolosi oggetti che la baby gang portava spesso con sé nelle loro scorribande notturne. La scoperta è stata fatta durante l’esecuzione dei decreti di perquisizione nei confronti degli 8 indagati con l’accusa di rissa e lesioni personali. L’operazione ha visto impiegati oltre 30 carabinieri, tra cui anche personale della compagnia di intervento operativo del XII reggimento Sicilia, e si è concentrata nei quartieri popolari della città, luoghi di residenza degli indagati.

Le indagini

In particolare si tratta di 3 minorenni e 5 maggiorenni, tutti denunciati dai carabinieri di Marsala alle Procure della Repubblica competenti, per un cruento pestaggio avvenuto lo scorso ottobre. Nella notte dell’11 ottobre, infatti, due ragazzi erano stati dapprima accerchiati e poi colpiti con calci e pugni dai facinorosi, a seguito di una banale lite verbale.

Ieri il blitz

Dopo accurate indagini che hanno condotto all’identificazione dei presunti responsabili, ieri si è svolto il blitz dei carabinieri nelle abitazioni degli indagati, finalizzato all’acquisizione di elementi a conferma del quadro accusatorio. A conclusione delle attività, i carabinieri hanno sequestrato un coltello con lama affilata della lunghezza di oltre 30 centimetri, bastoni foderati e addirittura manganelli in ferro, oltre agli indumenti indossati dai denunciati durante l’aggressione.

L’episodio

Il pestaggio per l’esattezza si è verificato nella notte tra il 10 e l’11 ottobre scorsi, un sabato sera all’Antico Mercato, in pieno centro storico. Un gruppo di giovanissimi, alcuni appena maggiorenni, altri minorenni, stavano trascorrendo la serata nei pressi dei locali dove, al mattino, si vende pesce fresco. Tra i tanti giovani per bene si mescolava anche qualche facinoroso. Allo scoccare della mezzanotte, forse per colpa dei fumi dell’alcool, sono cominciati i primi toni accesi, schiamazzi e urla. I militari dell’Arma hanno soccorso un 23enne e un 22enne, il primo ha riportato la frattura del setto nasale.