controlli nei locali

Blitz della polizia a Noto contro la movida selvaggia

Trovati giovani assembrati in pieno coprifuoco

Emesse sanzioni per 8 mila euro

Gli agenti del commissariato di polizia di Noto hanno emesso nel complesso 8 mila euro di sanzioni nell’ambito dei controlli per le violazioni delle norme anti Covid19. Tra le trasgressioni più frequenti, gli assembramenti, perlopiù di giovani che si erano dati appuntamento allo scopo di trascorrere la serata insieme. Non solo erano assiepati e senza mascherina ma erano all’aperto in pieno coprifuoco.

I controlli nei locali

Inoltre, gli agenti hanno controllato 16 esercizi commerciali, verificandone la regolarità nella somministrazione degli alimenti e bevande ed “hanno sanzionato 15 persone per il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale, per il divieto di spostamento da un comune all’altro, per divieto di assembramento e per violazione del coprifuoco. L’importo di tali sanzioni ammonta a 8000 euro” fanno sapere dalla Questura di Siracusa.

La festa di compleanno

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Siracusa hanno interrotto una festa per un 18esimo compleanno sanzionando 14 persone, tutte trovate su una terrazza di una abitazione di una palazzina che si trova a Solarino, nel Siracusano.

Tutti assembrati

Quando i militari si sono presentati, i trasgressori stavano ballando senza il rispetto della distanza di sicurezza, inoltre erano senza mascherina. Insomma, una festa come ai vecchi tempi, prima dello scoppio della pandemia.

Musica ad alto volume

L’intervento è scattato dopo le segnalazioni dei residenti della zona ma la musica, ad alto volume, ed i giochi di luce, hanno destato l’attenzione delle persone che vivono in aree del Comune ben più distanti. I carabinieri, dopo aver mandato tutti i casa, hanno emesso sanzioni per oltre 10 mila euro, e si è scoperto che sei dei 14 trasgressori provenivano da altri Comuni.

Festa nel Palermitano

I carabinieri ieri hanno sospeso i festeggiamenti di un compleanno in un agriturismo a Santa Flavia (Pa). Nel locale in via Mondello sono stati trovati 45 persone: 28 adulti e 17 minori. Tutto senza il rispetto delle misure previste nella zona arancione.