La polizia di Noto ha emesso sanzioni per 13 mila euro nell’ambito delle misure anti Covid19 anche se nel conto vanno messe le violazioni al codice della strada.

Sono stati sanzionati 10 utenti, alcuni dei quali anche per violazione del contenimento sanitario e per abusivismo commerciale, così come disposto dalla normativa. I controlli del commissariato di polizia di Noto sono scattati nel centro storico della città, il cuore della movida. Si sono registrati pericolosi assembramenti in prossimità dei locali, per cui la polizia ha provveduto ad allontanare le persone, tra cui molti giovani.

“A causa del perdurare della presenza di turisti nel territorio della città barocca e nelle zone balneari netine, il Commissariato di Noto ha pianificato massicci servizi di controllo del territorio per assicurare, in questi ultimi giorni di vacanza, la giusta sicurezza sia

sul versante della prevenzione dei reati predatori sia sul rispetto delle norme

prudenziali anti covid, come il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione personale ove necessario” fanno sapere dalla Questura di Siracusa.