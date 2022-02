indagini della polizia di siracusa

Si sono vissuti momenti di paura in un locale, ai piedi di Ortigia, il centro storico di Siracusa, dove un gruppo di giovani ha preso di mira prima un ragazzo e poi una coppia intervenuta in sua difesa.

Aggressione della banda

Un episodio violento su cui sono al lavoro gli agenti di polizia che hanno sentito alcuni testimoni, tra cui coloro che hanno subito il pestaggio. Sono in corso le indagini per provare ad identificare gli aggressori, molto dipenderà anche dalle descrizioni fornite dalle vittime e dagli altri clienti del locale, che hanno assistito a quella drammatica scena.

Le telecamere

Ci sono, comunque, le telecamere di sicurezza della zona, abbastanza sorvegliata sotto questo aspetto, che potrebbe consentire agli investigatori non solo di ricostruire, con esattezza, la dinamica dell’aggressione ma soprattutto di identificare i componenti della banda.

Pestaggio senza ragioni

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della polizia, i giovani avrebbero preso di mira un altro ragazzo: non ci sarebbe stato alcun motivo, avrebbero solo lanciato una provocazione per scatenare la violenza, avvenuta sotto gli occhi di altri clienti, tra cui una coppia di fidanzati, che avrebbe provato a proteggere il giovane e sottrarlo dal vortice di violenza in cui era stato risucchiato.

Vittime in ospedale

Invece, anche loro sarebbero stati aggrediti e così la serata si è conclusa al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa dove le vittime si sono recate per farsi curare le ferite: diverse le ferite, causate dalla colluttazione ma nelle prossime ore gli agenti della Questura potrebbero mettersi sulle tracce di questa banda.

Violenza a Palermo con 3 arresti

Rissa e violento pestaggio con una vittima ricoverata e prognosi di 12 giorni in pieno centro città a Palermo, in via Roma, interrotta dai carabinieri che hanno sorpreso tre giovani a picchiare un ragazzo già a terra.

Tre arresti dei Carabinieri

I carabinieri della stazione Oreto hanno arrestato tre giovani di 22, 25 e 30 anni accusati di un violentissimo pestaggio ai danni di un altro ragazzo in via Roma a Palermo.