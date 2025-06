Il presidente del Libero consorzio di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, gela Fratelli d’Italia e Forza Italia che, in merito all’indicazione nel Cda della Sac di Catania di Agata Bugliarello, avevano chiesto il coinvolgimento del Consiglio in forza di un articolo specifico dello Statuto.

“I nomi sono di competenza del presidente”

“Non posso che rilevare – dice Giansiracusa – come il richiamo allo Statuto dell’ente e, in particolar modo, all’articolo 17, sia del tutto inconferente se è vero com’è vero che l’indirizzo del Consiglio provinciale è richiesto ai fini delle nomine, designazioni e revoche presso enti, aziende e istituzioni. Indirizzo che, certamente, è riferito alla opportunità di provvedere alla nomina in istituzioni, enti e aziende e non certo equivale al diritto del Consiglio provinciale di determinare i nomi poiché essa è competenza espressamente assegnata al legale rappresentante dell’ente”.

“Bugliarello è competente”

Il presidente del Libero consorzio di Siracusa difende la sua scelta ritenendo l’avvocato Agata Bugliarello competente in tema di strategie aeroportuali. “Mi auguro che, al di là delle strumentali polemiche di queste ore, i rappresentanti di Forza Italia e Fratelli di Italia – dice Michelangelo Giansiracusa – a Siracusa vogliano promuovere e sollecitare i propri rispettivi partiti e gli organi di governo regionale a riconoscere alla provincia di Siracusa il giusto spazio poiché, a prescindere dal nome dell’avvocato Agata Bugliarello – sulla cui competenza e serietà non può esservi nulla da eccepire – un rappresentante Siracusano nel cda della SAC non può che rappresentare importante opportunità di condivisione delle scelte che la società sarà chiamata ad assumere rispetto allo sviluppo economico e sociale della nostra provincia”