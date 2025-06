E’ scontro frontale dentro Forza Italia ad Avola. Da una parte ci sono il segretario provinciale, Corrado Bonfanti, ed il neo segretario cittadino, Antonio Orlando, entrambi vicini al parlamentare regionale, Riccardo Gennuso, dall’altra l’assessore al Bilancio, Fabio Cancemi, e due consiglieri comunali, Nino Drovetti e Massimo Canonico.

La nota di sfiducia dei gennusiani

A rompere gli indugi sono stati i gennusiani che, in una nota, hanno chiesto al sindaco Rossana Cannata, esponente di primo piano di FdI, la rimozione di Cancemi dalla sua giunta “Si comunica che in questa particolare fase di transizione Forza Italia non si ritiene rappresentata all’interno della Giunta Comunale e che sarebbe opportuno e doveroso, alla luce delle superiori notizie, prenderne ufficialmente atto e rimuovere ogni collegamento diretto tra il nostro partito e chi ricopre ruoli per Forza Italia e l’amministrazione comunale” si legge nel documento firmato dal segretario di Forza Italia di Avola rivolto sia al sindaco sia al presidente del Consiglio comunale, Salvo Coletta, che è anche commissario provinciale di FdI.

La resistenza dei consiglieri e dell’assessore Cancemi

A rispondere a questa nota sono gli stessi fedelissimi della senatrice che intendono resistere al tentativo di spallata dei vertici provinciali del partito che hanno avuto il placet da Gennuso, peraltro da tempo, anche in qualità di commissario cittadino del partito ad Avola, critico nei confronti di Fabio Cancemi.

“Appare sorprendente ed incomprensibile il comunicato” spiegano i tre forzisti che contestano l’assenza “di una minima motivazione chiara e fondata” I due consiglieri comunali e l’assessore al Bilancio, Fabio Cancemi, aggiungono che “questa posizione non sembra scaturire da scelte politiche condivise”, inoltre “a rendere più evidente l’anomalia, il fatto che tale atteggiamento provenga da esponenti entrati recentemente in Forza Italia e provenienti da altri partiti e legati per tanti anni, politicamente ed amministrativamente a Fratelli d’Italia”.