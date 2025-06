Nonostante il passaggio alla Dc, il deputato regionale Carlo Auteri, è tornato ad attaccare il parlamentare nazionale di FdI, Luca Cannata.

Il neo deputato della Dc sui social

E lo ha fatto sui social, nel corso di una lunga diretta in cui ha parlato del suo recente ingresso nello Scudo crociato ma quando ha toccato il tema di Avola, quartier generale del suo acerrimo rivale politico, Auteri ha esplicitato in modo chiaro il suo dissenso verso lo stesso parlamentare ed il sindaco di Avola, Rossana Cannata. Il paradosso è che proprio ad Avola esiste un’alleanza di Centrodestra che regge l’amministrazione e la Dc ha un suo rappresentante di spicco, Salvatore Andolina, coordinatore provinciale del partito di Totò Cuffaro.

Auteri, “dissenso verso i Cannata”

“Ad Avola – dice Auteri – abbiamo una situazione particolare con una Democrazia cristiana che è in amministrazione ma io sono arrivato dopo. La Dc ha fatto, nel 2022, la scelta di stare nella maggioranza Cannata ed in maniera leale e corretta sta portando avanti il rapporto, a prescindere dal mio dissenso dalla famiglia Cannata. Il mio rapporto personale è un conto, la politica è un’altra cosa, per cui su Avola c’è un’azione di lealtà che stanno portando avanti ma io non condivido niente di quella amministrazione: non condivido il modus operandi, il pensiero politico né di Rossana né di Luca”

La Dc, “Auteri parla a titolo personale”

Le parole del neo parlamentare della Dc non sono passate inosservate e così il coordinatore provinciale della Dc, Salvatore Andolina, che nell’amministrazione Cannata riveste il ruolo di assessore alla Polizia municipale, è intervenuto. “L’onorevole Auteri parla a titolo personale, auspichiamo che gli screzi, maturati ai tempi della sua militanza in Fratelli d’Italia, stiano lontani dalla Dc. Il nostro è un partito moderato che ha ottimi rapporti con tutti i partiti del Centrodestra, nessuno escluso. La linea politica ad Avola è quella scelta dagli elettori: di sostegno e partecipazione alla amministrazione guidata da Rossana Cannata”.

La solidarietà al consigliere di Avola

Auteri, parlando sempre di Avola, ha anche espresso solidarietà ad un consigliere comunale di Avola, Giovanni Rametta, fuoriuscito di recente da Fratelli d’Italia, che è stato attaccato in aula dall’assessore Paolo Tanasi, per cui è stata presentata una mozione di censura. “Desidero esprimere la mia piena solidarietà al consigliere comunale di Avola Giovanni Rametta, destinatario nei giorni scorsi di insulti e affermazioni inaccettabili da parte dell’assessore Paolo Tanasi. Il rispetto personale e istituzionale non è un dettaglio accessorio, ma la base stessa della convivenza democratica” ha detto il parlamentare regionale della Dc che, contestualmente, volge lo sguardo al futuro. “Ad Avola ci sono altri amici, tra cui Giovanni Rametta, i ragazzi di Avvenire Sud: sono persone che io adoro, sono straordinarie, che ci mettono la faccia e lavorano per il territorio. Anche lì faremo la storia”.

La convention a Siracusa con Cuffaro

Il parlamentare regionale ha anche annunciato una convention che si terrà venerdì 27 giugno, alle 18, nel salone delle conferenze San Giovanni Paolo II del Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa a cui, come sostenuto dallo stesso Auteri, prenderà parte l’ex presidente della Regione, Totò Cuffaro. “”Stiamo lavorando per riportare la Democrazia Cristiana al centro del dibattito politico – ha detto Carlo Auteri – e vogliamo farlo partendo proprio da qui, da Siracusa, con un momento di ascolto, confronto e progettualità. Oggi più che mai servono visioni condivise, radici solide e un’azione politica ispirata al bene comune”.