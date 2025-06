Un tempo si sarebbe detto: “Clamoroso al Cibali” ma, siccome i tempi sono cambiati ed in questa storia il calcio non c’entra, si potrebbe dire: “Clamoroso ad Avola”. Sì, perché il parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, ed il deputato regionale, Carlo Auteri, fresco di passaggio tra le file della Democrazia cristiana, dopo le furenti polemiche di questi ultimi mesi, di fatto sono alleati politici ad Avola.

L’amministrazione di Avola con Cannata

L’amministrazione comunale è saldamente in mano a Rossana Cannata, ex parlamentare regionale ed ex vicepresidente della Commissione parlamentare regionale antimafia, sorella del deputato nazionale: nella squadra conta un esponente di primo piano della Dc, l’assessore Salvatore Andolina, con delega alla Polizia municipale e coordinatore provinciale dello Scudo crociato, insieme all’ex sindaco di Francofonte, Giuseppe Castania.

Gli scontri tra Cannata ed Auteri

L’uscita di Auteri da Fratelli d’Italia è stata abbastanza fragorosa, denunciando, in più occasioni anche in un’intervista a BlogSicilia, l’operato di Cannata, tacciato di autoritarismo. Che, a sua volta, non ha risposto direttamente, lo ha fatto attraverso i social, di certo, nei mesi scorsi, quando la posizione di Auteri era in bilico in FdI, non ha certo teso la mano al neo parlamentare della Dc, il cui ingresso nello Scudo crociato è stato il frutto di un’operazione parlamentare decisa dal gruppo dell’Ars e dai vertici del partito, tra cui Carmelo Pace, il capogruppo del partito, presente alla conferenza stampa sull’ufficializzazione dell’approdo di Auteri. Le cose cambiano e così le polemiche saranno destinate ad azzerarsi considerato che la Dc è forza di governo, così come Forza Italia, in una delle città più importanti del Siracusano.

La presenza di Galvagno alla conferenza stampa

In realtà, alla conferenza stampa c’era anche il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, esponente di primo piano di Fratelli d’Italia, che, al termine della conferenza, ha avuto modo di scambiare due chiacchiere con Totò Cuffaro.

Alla Dc il presidente del Consiglio di Augusta

Frattanto, lo stesso Auteri, nelle ore scorse, ha fatto la sua prima uscita da deputato della Dc, annunciando l’ingresso nel partito del presidente del Consiglio comunale di Augusta, Marco Stella. “La Democrazia Cristiana cresce e si radica sempre di più sul territorio. Oggi accogliamo con grande entusiasmo l’adesione di Marco Stella, presidente del Consiglio comunale di Augusta, che entra a far parte del nostro progetto politico, portando con sé competenza, passione e un forte senso delle istituzioni”. Augusta è una città strategica per Auteri, i cui voti gli consentirono nel 2022 di arrivare a Palermo con i galloni di deputato regionale, grazie alla sua amicizia con il sindaco, Peppe Di Mare, transitato in FdI proprio grazie ad Auteri.