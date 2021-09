all'umberto i di siracusa

Morta in ospedale una donna che si era ammalata di Covid19

La vittima non si era vaccinata

Sono 27 i pazienti ricoverati a Siracusa per il virus, 3 in Terapia intensiva

E’ morta in ospedale, nel reparto di Terapia intensiva dell’Umberto I di Siracusa una donna di 68 anni, originaria di Noto, che, nei giorni scorsi, si era ammalata di Covid19.

Donna non vaccinata

Secondo alcune fonti mediche, la vittima, che era stata trasferita nella struttura sanitaria in ambulanza, non si era vaccinata. Non è chiaro, però, se per scelta o perché, avendo delle patologie, la somministrazione della dose sarebbe stato pericoloso per lei, fatto sta che è deceduta nei giorni scorsi. A quanto pare, è risultato positivo anche il figlio della donna ma le sue condizioni sarebbero migliorate nel corso delle ultime ore.

Sono 27 i ricoveri per Covid19

In merito al numero di persone affette da Covid19 ricoverate in ospedale, a Siracusa, sono 27 in tutto, di cui 3 in Terapia intensiva. La fetta più grossa di pazienti rientra nella fascia di età compresa tra i 40 e gli over 80, solo due tra i 30 ed i 39 anni, nessuno fino ai 29 anni. Per quanto concerne, i positivi, stando ai dati di oggi, sono 247.

I numeri in Sicilia

Sono 492 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 17.814 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza scende al 2,7% ieri era al 4,1% . L’isola è al primo posto per i nuovi contagi giornalieri, seguita al secondo posto dalla Lombardia con 472 casi.

Al via la terza dose nel Siracusano

Per garantire la somministrazione della terza dose ai soggetti fragili l’Asp di Siracusa ha individuato 4 aree: l’Hub Urban center di Siracusa, nella fascia oraria 8-12/16-19 ed i presidi ospedalieri di Augusta e Lentini dalle 9 alle 12 e Avola dalle 14 alle 19.

I beneficiari

In questa prima fase possono sottoporsi alla terza dose persone immunocompromesse e trapiantate che

abbiano ricevuto la seconda dose da almeno 28 giorni. Sono attualmente dieci le categorie che possono ricevere una terza dose addizionale di vaccino anti Covid la cui lista è contenuta nella te circolare del Ministero della Salute che individua le condizioni che ne danno diritto.