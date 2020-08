Indagini sulle cause del rogo

Una notte infernale quella appena trascorsa a Pachino, nel Siracusano, dove si sono registrati due episodi. Il primo è un incidente stradale tra due macchine avvenuto all’incrocio tra la Provinciale 85 e la Provinciale 22, teatro di molti scontri tra mezzi, tra cui mortali. I vigili del fuoco del distaccamento di Noto, allertati da diverse chiamate, hanno aiutato i conducenti ad uscire dai mezzi che si erano trasformati in delle trappole. Per fortuna, non ci sono stati gravi feriti, le vittime hanno potuto tornare a casa con le proprie gambe. Intorno alle 2,3o, invece, i pompieri sono dovuti correre in via Curcio per lo scoppio di un rogo che ha distrutto una macchina.

E’ probabile che si tratti di un incendio di matrice dolosa, come quello che, questa notte, ha distrutto un fienile ricavato in un appezzamento di terreno a Cassibile, quartiere a sud di Siracusa. Sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa, ancora una volta, ad intervenire dopo una raffica di chiamate al centralino della caserma. Le fiamme hanno divorato la struttura, trovando terreno fertile nelle balle di fieno ed ora sulla vicenda ci sono le indagini dei carabinieri della stazione di Cassibile che, insieme ai pompieri, stanno provando a rintracciare degli elementi, un innesco o del liquido infiammabile, in grado di spiegare cosa è accaduto. Naturalmente, potrebbero essere state delle cause accidentali a sprigionare il fuoco, nulla è escluso ma i sospetti che qualcuno voleva dare un segnale al proprietario del fienile ci sono tutti.